Cloud storage di fiducia: fino a 700 euro di sconto sui piani a vita di pCloud

Il piano più generoso propone uno spazio di archiviazione cloud crittografato da 10 TB accessibile per sempre.
Federico Pisanu
Pubblicato il 26 gen 2026
Freepik

Il fornitore cloud pCloud propone fino a 700 euro di sconto sui piani a vita Premium 500 GB, Premium Plus e 2 TB e Ultra 10 TB, con prezzi a partire da 199 euro. Il vantaggio principale della sottoscrizione di un piano a vita è poter contare su uno spazio cloud con un quantitativo di memoria importante e accessibile per sempre, senza dover pagare alcun abbonamento mensile o annuale.

Il pagamento è infatti una tantum, vale a dire una sola volta: una volta completata la transazione, si avrà accesso al proprio cloud storage senza limiti di tempo, potendo contare nel caso specifico del servizio di pCloud su uno spazio d’archiviazione crittografato e protetto dalle severe leggi sulla privacy dei dati personali della Svizzera, dove ha sede l’azienda.

Riepilogando, quindi, ecco i prezzi dei piani a vita di pCloud validi per il mese di gennaio:

  • Premium 500 GB: 199 euro invece di 299 euro con pagamento unico
  • Premium Plus 2 TB: 399 euro invece di 599 euro con un pagamento unico
  • Ultra 10 TB: 1.190 euro invece di 1.890 euro con un pagamento unico

Nell’eventualità poi che il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 14 giorni di tempo a partire dalla data di acquisto.

pcloud prezzi gennaio 2026

Sicurezza prima di tutto

Il fiore all’occhiello del servizio di cloud storage dell’azienda con sede in Svizzera è la protezione dei dati archiviati nello spazio cloud in qualsiasi momento. A questo proposito, pCloud è in grado di proteggere i file da un lato grazie alle rigide leggi sulla privacy del Paese elvetico, dall’altro con la protezione extra TLS/SSL e la crittografia 256-bit AES, in grado di restituire una sicurezza di livello militare.

Un altro elemento notevole offerto dal servizio è il backup di terze parti, che permette di trasferire e realizzare il backup delle proprie informazioni più importanti senza alcuno sforzo. Tra i servizi supportati si annoverano Dropbox, Facebook, OneDrive e Google Photos.

L’offerta sui piani di pCloud, con prezzi a partire da 199 euro e uno sconto massimo di 700 euro, è valida per il mese di gennaio. Maggiori informazioni tramite il box che segue qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

