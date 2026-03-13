Cloud storage scelto da più di 22 milioni di persone con sconto fino a 700€

Il servizio di cloud storage svizzero pCloud è in offerta a partire da 199 euro. La promozione riguarda i piani a vita da 1 TB, 2 TB e 10 TB, con sconti fino a 700 euro: trattandosi di piani Lifetime, è richiesto un unico pagamento, a differenza delle sottoscrizioni mensili o annuali.

Da anni pCloud offre un servizio di archiviazione in cloud sicuro e affidabile, con la privacy dei propri utenti al primo posto. Uno dei suoi segreti è proprio la base dell’azienda in Svizzera, Paese che vanta una delle più severe leggi in tutto il mondo riguardo alla tutela dei dati personali.

Non stupisce, dunque, che oltre 22 milioni di persone abbiano affidato i propri ricordi e documenti sensibili a pCloud. Una fiducia ricambiata con un servizio eccellente, che ha pochi eguali nell’intero panorama globale, a maggior ragione se si considera che i cloud storage più famosi non risiedono in Europa ma negli Stati Uniti.

Un ulteriore fiore all’occhiello è l’utilizzo della crittografia più avanzata per proteggere file e dati personali. Inoltre, come ci tiene a sottolineare l’azienda elvetica, non vi è alcun compromesso, né tracciamento né tantomeno accesso da parte di terze persone o società.

I file conservati nello spazio di archiviazione in cloud sono accessibili da qualsiasi luogo e tramite qualsiasi dispositivo, indipendentemente dal suo sistema operativo. Inoltre, è possibile inviare uno o più file in meno di un secondo grazie a una pratica opzione di condivisione dei file e delle cartelle.

Infine, ecco i prezzi dei piani a vita di pCloud nell’ambito dell’ultima promozione in corso sul sito ufficiale della società elvetica:

Premium (500 GB): 199 euro con un unico pagamento (invece di 299 euro)

con un unico pagamento (invece di 299 euro) Premium Plus (2 TB): 399 euro con un unico pagamento (invece di 599 euro)

con un unico pagamento (invece di 599 euro) Ultra (10 TB): 1.190 euro con un unico pagamento (invece di 1.890 euro)