Coca-Cola Christmas Box, il regalo perfetto è su Amazon

Oggi potete acquistare su Amazon il regalo di Natale da fare ad un amico o ad un parente sotto il segno di Coca-Cola.

È infatti disponibile in sconto la Christmas Box Limited Edition, quella che contiene tre bottiglie e alcuni oggetti in regalo. Il prezzo oggi scende del 6% e si ferma a 14,49 €.

Il Coca-Cola Christmas Box su Amazon in sconto

Questa particolare scatola garantisce agli utenti che la acquistano di fare un’ottima impressione. Un regalo di questo genere non potrà essere che ben accetto, soprattutto dagli amanti del marchio. La Christmas Box Limited Edition infatti è unica nel suo genere.

Al suo interno ci sono 3 bottiglie di vetro di Coca-Cola da 330 ml assortite. Ci sarà una bottiglia di Coca-Cola tradizionale, una Zero Zuccheri ed una Zero Zuccheri Senza Caffeina. Non finisce però qui, visto che c’è anche un apribottiglie insieme ad un vassoio e a quattro decorazioni natalizie firmate Trudi.

Un aspetto importantissimo riguarda l’azione sociale: acquistando questo box infatti si darà il proprio contributo alle persone in difficoltà. Si potrà infatti consentire loro di trascorrere un Natale speciale, dal momento che ogni box Coca-Cola acquistato donerà un contributo economico a Banco Alimentare.

Visto il costo esiguo e la grande qualità dell’articolo, potrebbe trattarsi di un ottimo regalo di Natale.

Quando si sente parlare di un’offerta riguardante Coca-Cola, gli utenti non stanno più nella pelle. È il caso di questa scatola in edizione limitata, di certo non disponibile tutti i giorni sul web. Il prodotto arriva in sconto e risulta tra i più venduti in assoluto grazie al suo prezzo di 14,49 €. Ricordiamo che la spedizione è rapida e che potrete ricevere la box a casa entro sabato.

