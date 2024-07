Cofondatore di OpenAI lanciao Eureka Labs: l'IA per insegnare

Andrei Karpathy, co-fondatore di OpenAI ed ex capo del settore Intelligenza Artificiale in Tesla, ha annunciato attraverso il suo account X il lancio di un nuovo progetto dedicato all’IA battezzato Eureka Labs. Questo ha come obiettivo quello di creare un nuovo tipo di istruzione che sfrutti tutte le potenziali dell’IA.

Secondo Karpathy, non esiste al mondo un insegnante umano che sia esperto, appassionato, paziente e capace di parlare tante lingue. Per realizzare questa sorta di “maestro perfetto“, l’esperto ha dunque deciso di puntare su assistenti didattici IA, capaci di fornire il supporto ideale per gli studenti. Eurkea Labs lavora proprio in questo senso, combinando le basi proposte da insegnanti in carne e ossa all’IA, una combinazione che per Karpathy è in grado di proporre agli studenti un metodo di apprendimento rapido ed efficace.

We are Eureka Labs and we are building a new kind of school that is AI native. How can we approach an ideal experience for learning something new? For example, in the case… pic.twitter.com/RHPkqdjB8R — Andrej Karpathy (@karpathy) July 16, 2024

Eureka Labs a lavoro sul suo primo percorso formatico

L’obiettivo di questo progetto è di aumentare il numero di studenti per ogni singolo insegnante umano e, al contempo, aumentare il numero di materie che un singolo alunno può studiare.

Eureka Labs è in una fase avanzata di sviluppo, tanto sta già lavorando il suo primo prodotto. Stiamo parlando di un corso chiamato LLM101n che, insegna proprio tecniche di sviluppo dell’IA. Si tratta di un corso universitario che insegna come costruire da zero un’IA che può poi essere sfruttata per generare linguaggi di programmazione (Python, C e CUDA). Secondo quanto promesso, i materiali didattici saranno forniti online mentre parte dell’apprendimento dovrebbe avvenire offline.

Se rispetterà le premesse, questo progetto potrebbe essere l’apripista per una nuova tecnica di studi e, al contempo, una nuova branca dell’IA.