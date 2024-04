Col prezzo di 44 EURO, gli Oppo Enco Free2i distruggono gli AirPods

Ascoltare musica in maniera piacevole non presuppone per forza una spesa alta e lo testimoniano gli auricolari Oppo Enco Free 2i. Questi sono infatti disponibili su Amazon oggi con uno sconto incredibile, ai limiti del possibile secondo molti utenti.

In realtà è tutto vero: le cuffiette true wireless di Oppo oggi costano addirittura il 56% in meno rispetto al prezzo di listino. Nella splendida colorazione in bianco e con la compatibilità estesa sia ad Android che ad iOS, gli Enco Free2i consentono di avere la cancellazione del rumore e una qualità musicale impressionante.

Basta spendere solo 44,49 € invece che 99,99 € per portarli a casa subito e con due anni di garanzia inclusi nel prezzo.

Questi auricolari di Oppo hanno anche la cancellazione del rumore AI

Il design è molto simile a tante altre tipologie di auricolari ma in questo caso il comfort è superiore. Gli Oppo Enco Free2i, una volta inseriti nelle orecchie, sembrano scomparire vista la grande comodità concessa dai cuscinetti in-ear in silicone.

La potenza in uscita dell’audio è davvero incredibile, come se costassero almeno 100 € in più. Ad intervenire ci pensa subito la cancellazione del rumore AI fino a 42dB. Il Bluetooth 5.2 assicura una stabilità fuori dal comune.

Chi ha acquistato questi splendidi auricolari, riferisce di aver trovato solo benefici. I punti di forza possono essere riassunti nella grande autonomia, nella compatibilità estesa ma soprattutto nella cancellazione del rumore e nel comfort che si ha indossandoli. Gli Oppo Enco Free2i sono il pezzo pregiato di oggi su Amazon, soprattutto grazie al 56% di sconto attivo.

Per portare a casa questi straordinari auricolari true wireless serve solo spendere 44,49 €. Ci sono due anni di garanzia inclusi e la spedizione rapida.