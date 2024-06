Come accedere all'intero catalogo Disney+ con questo trucco

Il catalogo di Disney+ varia da Paese a Paese e non tutti i contenuti della piattaforma sono accessibili in Italia o, allo stesso modo, alcuni contenuti disponibili in Italia potrebbero non essere accessibili all’estero, in alcuni Paesi. Per poter accedere all’interno catalogo di Disney+, quindi, basta mettere in pratica un piccolo ma efficace trucco. Con una VPN, infatti, è possibile spostare il proprio IP in un altro Paese, in modo da poter accedere a nuovi contenuti, non disponibili in Italia (o nel Paese da cui si sta effettuando la connessione).

La VPN da usare per mettere in pratica questo semplice trucco è CyberGhost, una delle migliori VPN sul mercato e, di certo, la migliore per rapporto qualità/prezzo. Grazie all’offerta in corso, infatti, CyberGhost ora costa 2,03 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di CyberGhost. L’offerta prevede, inoltre, una garanzia di rimborso di 45 giorni.

Tutto il catalogo di Disney+ con una VPN: la procedura

Per accedere a tutto il catalogo di Disney+ grazie a una VPN è sufficiente seguire questa procedura:

attivare CyberGhost , sfruttando l’offerta in corso che abbatte il costo del servizio a 2,03 euro al mese

, sfruttando l’offerta in corso che abbatte il costo del servizio a 2,03 euro al mese installare l’app di CyberGhost sul proprio dispositivo

sul proprio dispositivo attivare la connessione VPN dall’app, andando a selezionare il Paese desiderato

A questo punto, è sufficiente accedere a Disney+ per sfruttare il catalogo completo di contenuti e accedere a film, serie TV e altri contenuti senza i vincoli geografici normalmente applicati. CyberGhost è la VPN da attivare in questo senso: il costo del servizio è di 2,03 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.