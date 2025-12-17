Come diventare Business Partner Ehiweb nel settore TLC: Connettere, competere, conquistare

Il settore delle telecomunicazioni è in continua evoluzione. Per chi opera come libero professionista IT, consulente, responsabile IT aziendale o azienda del settore TLC, saper cogliere le opportunità di partnership può fare la differenza. In questo contesto Ehiweb si conferma come punto di riferimento per chi desidera ampliare la propria offerta commerciale senza investire in infrastrutture complesse: un ecosistema pensato per facilitare la crescita di Business Partner e wholesaler, grazie a servizi di connettività, VoIP, SMS e molto altro.

Con oltre 20 anni di esperienza nel fornire soluzioni di connettività, VoIP, SMS e servizi digitali avanzati a privati, aziende e partner commerciali, Ehiweb si è affermata come un punto di riferimento per chi cerca soluzioni scalabili, flessibili e personalizzabili.

Il Meeting 2025 dei Business Partner Ehiweb: un momento di confronto e innovazione

Il recente Meeting dei Business Partner, organizzato a Bologna il 20 novembre 2025, è stato un evento emblematico per la strategia Ehiweb: un’occasione per connettere, competere e conquistare, non solo come slogan, ma come filosofia concreta.

L’incontro ha visto la partecipazione di professionisti e aziende interessati a conoscere da vicino le opportunità di partnership, approfondendo servizi, modalità di collaborazione e vantaggi competitivi.

L’evento ha combinato momenti di formazione tecnica, approfondimenti commerciali e networking, creando un ambiente stimolante per scoprire come integrare le soluzioni Ehiweb nelle proprie offerte. È stata anche un’occasione per illustrare le storie di successo dei partner già attivi, dimostrando come la collaborazione con Ehiweb possa tradursi in crescita reale di fatturato e vantaggi operativi.

I principali punti di forza di Ehiweb

Affidabilità e qualità della rete : grazie a partnership con i maggiori operatori italiani e infrastrutture proprietarie, Ehiweb garantisce servizi performanti e continuità operativa.

: grazie a partnership con i maggiori operatori italiani e infrastrutture proprietarie, Ehiweb garantisce servizi performanti e continuità operativa. Offerta completa e modulare : dall’accesso in fibra ai servizi VoIP e SMS, fino a soluzioni per aziende e professionisti, con possibilità di personalizzazione in base alle esigenze del cliente.

: dall’accesso in fibra ai servizi VoIP e SMS, fino a soluzioni per aziende e professionisti, con possibilità di personalizzazione in base alle esigenze del cliente. Supporto dedicato : un team specializzato guida i partner in tutte le fasi, dalla configurazione tecnica alla gestione commerciale, garantendo un’esperienza fluida e sicura.

: un team specializzato guida i partner in tutte le fasi, dalla configurazione tecnica alla gestione commerciale, garantendo un’esperienza fluida e sicura. Opportunità di crescita per i partner: attraverso modelli di partnership e wholesale, Ehiweb permette di ampliare il proprio portafoglio servizi senza investimenti infrastrutturali complessi, mantenendo il proprio brand e controllo commerciale.

Diventare Business Partner Ehiweb significa accedere a un ecosistema pensato per far crescere la propria attività, integrando servizi avanzati e soluzioni pronte per la rivendita.

Fibra ottica, VoIP, Mobile e SMS: numeri, novità e valore per i partner

Una delle sessioni più apprezzate del Meeting 2025 è stata quella dedicata all’evoluzione dei servizi Ehiweb: dalla connettività fibra alle soluzioni VoIP, dalle SIM Mobile ai servizi SMS professionali. Il provider ha condiviso numeri di crescita, scenari di mercato e le principali novità che partner e rivenditori possono già proporre o aspettarsi nel breve periodo.

Fibra – Connettività veloce e stabile per ogni esigenza

La connettività fibra rimane il cuore dell’offerta Ehiweb per i clienti e per i partner: soluzioni FTTH e dedicate pensate per garantire prestazioni elevate, stabilità e continuità di servizio, anche nei contesti professionali più esigenti. Le offerte includono connessioni fino a 1 Gbps e oltre, con router di qualità e assistenza dedicata inclusa.

Ehiweb propone anche connettività di backup e ridondanza, sempre più richiesta dalle aziende che non possono permettersi interruzioni dei servizi. Questo tipo di soluzione è diventato un tema chiave per partner e responsabili IT presenti all’evento, evidenziando l’importanza della business continuity nei moderni servizi di rete.

Per i Business Partner, la fibra non è solo un prodotto da vendere, ma una base solida su cui costruire soluzioni combinate con altri servizi come VoIP, Mobile e SMS, aumentando il valore percepito dal cliente finale.

VoIP – Telefonia su IP professionale e scalabile

Il VoIP resta una delle soluzioni più richieste dalle aziende che vogliono ridurre i costi telefonici senza rinunciare alla qualità.

Ehiweb offre numeri VoIP geografici e non geografici con portabilità, per mantenere i numeri esistenti; tariffe flat per uso business, perfette per integrazione con centralini VoIP virtuali e sistemi multi-linea; gestione tramite pannelli dedicati e supporto QoS, che garantisce priorità al traffico voce e qualità superiore.

Durante il Meeting, i rappresentanti di Ehiweb hanno ribadito come il VoIP non sia solo un’alternativa alla telefonia tradizionale, ma un servizio integrabile in modo nativo con gli altri strumenti digitali che aziende e professionisti usano ogni giorno.

Mobile – SIM per business, IoT e servizi di backup

Le offerte Mobile Ehiweb coprono esigenze di comunicazione anche fuori dall’ufficio, con piani dedicati a uso professionale, IoT e persino SIM di backup in caso di interruzioni della rete principale. I piani TOP Giga per le aziende includono traffico Internet, chiamate e SMS con tariffe competitive e senza vincoli di durata minima.

Per le realtà più tecniche e integrate, Ehiweb offre SIM con IP statico o dedicate a dispositivi IoT, ideali per telemetria, monitoraggio remoto e macchine connesse.

La SIM di backup diventa un elemento strategico per chi non può permettersi la perdita di connettività, specialmente quando sono in corso operazioni critiche o servizi di continuità aziendale.

Sono soluzioni che rappresentano anche un’opportunità commerciale per i partner Ehiweb: con un’unica proposta è possibile offrire connettività fissa + mobile in un bundle coerente, aumentando così il ricavo medio per cliente e differenziando l’offerta sul mercato.

SMS – piattaforma BeSMS per una comunicazione evoluta

La piattaforma SMS di Ehiweb, conosciuta come BeSMS, è uno strumento avanzato di invio e ricezione messaggi, utile in ambiti che vanno dal marketing diretto alle comunicazioni operative, come notifiche, avvisi e conferme automatiche.

Le principali funzionalità chiave:

Invio scalabile e routing dinamico basato su operatore e prefisso.

Accesso API per integrazione con sistemi aziendali o piattaforme di automazione.

Ricezione SMS tramite GSM Gateway, utile per campagne, raccolte dati o servizi interattivi.

Al Meeting, è stato evidenziato come l’SMS continui a essere un canale efficace e immediato, con prestazioni che lo rendono complementare alle strategie digitali moderne, soprattutto per contesti business in cui rapidità e certezza della consegna sono requisiti fondamentali.

Perché diventare Business Partner Ehiweb

Diventare Business Partner Ehiweb significa accedere a un ecosistema di servizi e strumenti pronti per la rivendita, con un approccio flessibile e scalabile.

I principali motivi per cui professionisti e aziende avviano una collaborazione con Ehiweb sono i seguenti:

Flessibilità dell’offerta : il partner può scegliere quali servizi proporre sul mercato, dall’accesso in fibra fino ai servizi VoIP e SMS, modulando l’offerta in base alle esigenze dei propri clienti.

: il partner può scegliere quali servizi proporre sul mercato, dall’accesso in fibra fino ai servizi VoIP e SMS, modulando l’offerta in base alle esigenze dei propri clienti. Branding personalizzato : la rivendita avviene sotto il proprio marchio, permettendo di creare soluzioni personalizzate senza investire in infrastrutture proprie.

: la rivendita avviene sotto il proprio marchio, permettendo di creare soluzioni personalizzate senza investire in infrastrutture proprie. Supporto costante : l’assistenza Ehiweb è disponibile per guidare il partner in ogni fase, dal marketing alla gestione tecnica, dalla fatturazione al supporto operativo.

: l’assistenza Ehiweb è disponibile per guidare il partner in ogni fase, dal marketing alla gestione tecnica, dalla fatturazione al supporto operativo. Opportunità di crescita: i partner possono ampliare progressivamente il portafoglio servizi, entrando in nuovi segmenti di mercato senza vincoli di scalabilità.

Conclusioni

Il Meeting 2025 dei Business Partner conferma come Ehiweb sia un partner strategico per chi vuole crescere nel settore delle telecomunicazioni.

L’offerta Ehiweb è rivolta a liberi professionisti IT, consulenti e responsabili IT che desiderano integrare servizi di connettività e telecomunicazioni nella propria proposta, così come ad altre aziende TLC che puntano a rivendere soluzioni complete con il proprio marchio. La flessibilità del modello consente di partire con pochi servizi e ampliare progressivamente il portfolio, adattandosi alle esigenze di ogni realtà.

La combinazione di strumenti tecnologici, supporto costante e opportunità di personalizzazione rende la partnership non solo conveniente, ma anche competitiva e scalabile. Chiunque voglia esplorare nuove strade nel mercato TLC può trovare in Ehiweb un alleato solido, pronto a supportare ogni fase della crescita commerciale.

In collaborazione con Ehiweb