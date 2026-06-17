Come e perché il mercato degli SSD cambia volto

Chi cerca un SSD per assemblare un PC o aggiornare il proprio sistema potrebbe presto trovare meno scelta e prezzi meno convenienti.

A lanciare l’allarme è Wallace Kou, presidente e CEO di Silicon Motion, uno dei principali produttori di controller per unità a stato solido. Secondo Kou, il segmento retail degli SSD sta subendo una contrazione profonda: i produttori di PC assorbono quote crescenti delle forniture disponibili, lasciando sempre meno spazio al mercato consumer. Il problema non nasce dai controller, ma dalla memoria 3D NAND, il componente alla base di qualsiasi SSD moderno.

NAND scarsa, OEM in cima alla lista delle priorità

Durante una conferenza per investitori, Kou ha dichiarato che il mercato retail degli SSD “è quasi scomparso”. Un’affermazione forte, ma che riflette un cambiamento strutturale nella filiera.

I grandi produttori di PC stipulano contratti pluriennali ad alto volume, garantendo una domanda stabile e prevedibile. Per chi produce memoria flash, privilegiare questi clienti rispetto al canale retail è una scelta economicamente razionale, soprattutto in una fase di disponibilità limitata delle wafer NAND.

Secondo Silicon Motion, diversi OEM stanno già acquistando SSD da produttori terzi perché non riescono ad ottenere quantità sufficienti di NAND direttamente dai fornitori originari, sottraendo ulteriore capacità al mercato consumer. Il collo di bottiglia affonda le radici nel periodo 2023-2024, quando il crollo dei prezzi spinse i produttori a tagliare la capacità produttiva per proteggere i margini.

Quando la domanda è tornata a crescere grazie ai PC di nuova generazione e ai server AI, il settore si è ritrovato con un’offerta inferiore alle necessità. Ampliare la produzione di NAND richiede investimenti miliardari e tempi lunghi: non è qualcosa che si risolve in pochi mesi.

Prezzi e disponibilità: cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Una disponibilità retail ridotta non significa scarsità assoluta, ma incide sulla dinamica dei prezzi.

Il mercato degli SSD ha sempre mostrato forte sensibilità alle variazioni nell’offerta di NAND: anche contrazioni relativamente contenute si traducono in aumenti visibili per l’utente finale. Gli analisti segnalano inoltre che la domanda proveniente dai datacenter AI mantiene elevata la pressione sull’intera filiera delle memorie, con sistemi dedicati all’addestramento e all’inferenza che richiedono grandi quantità di storage ad alte prestazioni. Per chi assembla PC in autonomia o vuole sostituire il proprio SSD, il quadro a breve termine è meno favorevole rispetto agli anni di abbondanza produttiva: varietà ridotta e prezzi meno aggressivi sono gli effetti più probabili.

Silicon Motion, dal canto suo, descrive uno scenario positivo per il proprio business. L’azienda beneficia della crescita enterprise e continua a sviluppare controller sempre più sofisticati, con supporto a PCIe 5.0, algoritmi LDPC per la correzione degli errori e gestione avanzata della cache SLC dinamica.

La domanda proveniente da workstation, server AI e sistemi professionali rappresenta una fonte di crescita solida, indipendentemente dalle difficoltà del canale retail. Molto dipenderà dalla velocità con cui i principali produttori di NAND riusciranno ad espandere la capacità produttiva per stare al passo con una domanda che, tra PC, datacenter e applicazioni AI, non mostra segnali di rallentamento.