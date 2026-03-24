Come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il backup dei dati

Negli ultimi due anni l’intelligenza artificiale ha trasformato numerosi settori. Uno di questi è il backup dei dati, ormai divenuto un elemento critico nell’ambito della sicurezza aziendale e a livello personale per gli utenti privati.

D’altronde una maggiore complessità e quantità di informazioni richiede nuove soluzioni rispetto al passato. Ed è proprio qui che si inserisce l’intelligenza artificiale, in grado di offrire nuove idee per aumentare il livello di protezione dei dati.

Uno degli esempi più notevoli è l’introduzione del machine learning, che consente ai servizi di backup in cloud di analizzare una quantità eccezionale di dati in maniera molto più veloce ed efficiente.

Inoltre, l’adozione dell’intelligenza artificiale nei sistemi di backup consente il rilevamento di eventuali minacce in tempo reale, ottimizza l’utilizzo delle risorse per backup più efficienti, e in più minimizza il rischio di perdita dei file in caso di guasto.

L’esempio virtuoso di Internxt

Tra le aziende che hanno adottato l’AI vi è anche Internxt, azienda di cloud storage con base in Spagna, che si distingue dalla concorrenza più famosa per offrire un servizio open source e tutta una serie di strumenti utili per difendere al meglio i file conservati all’interno dello spazio cloud.

I piani a vita di Internxt sono in sconto dell’85%, con prezzi a partire da 285 euro. Ecco una breve panoramica al riguardo:

Essential 1 TB: 285 euro anziché 1.900 euro

Premium 3 TB: 435 euro anziché 2.900 euro

Ultimate 5 TB: 585 euro anziché 3.900 euro

A differenza dei piani di abbonamento mensili o annuali, i piani di Internxt richiedono un unico pagamento. Nell’eventualità poi che il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, si può sempre richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni dalla data di acquisto.