Come partecipare alla Blockchain Week Rome 2024: risparmia con questo coupon

La Blockchain Week Rome 2024 si avvicina: l’attesa fiera, la più importante in Italia dedicato al mondo delle criptovalute, si svolgerà tra il 28 e il 31 maggio 2024, con tanti eventi a cui partecipare, sia in presenza che in modalità digitale.

Per accedere agli eventi della Blockchain Week Rome 2024 serve un ticket di partecipazione. L’organizzazione mette a disposizione quattro pacchetti, con la possibilità di scegliere quello più adatto alle proprie necessità.

Per tutti i lettori di IlSoftware.it c’è un bonus speciale: utilizzando il nostro codice sconto ILSW10, infatti, è possibile ottenere uno sconto del 10% sulla spesa. Il codice è applicabile a tutti e quattro i pacchetti. Per saperne di più basta visitare il sito della Blockchain Week Rome 2024 tramite il box qui di sotto.

Blockchain Week Rome 2024: acquista il ticket di partecipazione

Questi mostrati qui di sopra sono i quattro pacchetti su cui puntare per partecipare alla Blockchain Week Rome 2024. I prezzi indicati sono scontati fino al prossimo 15 aprile 2024. Da notare, però, che con il codice sconto ILSW10, da aggiungere nell’apposito campo dedicato ai coupon prima di completare il pagamento, è possibile ottenere uno sconto extra del 10%, andando a risparmiare fino a 34,90 euro.

Ogni utente è libero di scegliere il pacchetto desiderato. Per un accesso completo alla Blockchain Week Rome 2024, naturalmente, è necessario puntare sul Full Event Pack che consentirà di vivere la fiera in modo completo, con la partecipazione a tutte le conferenze, ai workshop e ai panel, l’accesso all’area espositiva e molto altro ancora.

Come detto in precedenza, l’appuntamento da segnare sul calendario è per il 28 – 31 maggio. Tutti i dettagli sulla fiera sono disponibili tramite il sito ufficiale dell’evento da cui è possibile anche acquistare uno dei pack. La promo terminerà il 15 aprile prossimo.