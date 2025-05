Come passare al VoIP con MessageNet: sconto del 34% su tutti i servizi

MessageNet compie 25 anni di attività e celebra questo traguardo con un regalo dedicato a imprese e professionisti: uno sconto straordinario del 34% su tutti i servizi VoIP. Un’occasione unica per migliorare le comunicazioni aziendali affidandosi a un provider italiano che ha fatto dell’eccellenza tecnica la propria firma.

VoIP professionale MessageNet con il 34% di sconto: un’opportunità da non perdere

Non è una semplice offerta commerciale: il -34% applicato da MessageNet su tutti i suoi piani VoIP in occasione del venticinquesimo anniversario (codice promo: SNPROIS34525 ) è un riconoscimento alla fiducia di oltre 400.000 utenti in Italia e una porta aperta per chi desidera fare un salto di qualità nella gestione delle proprie comunicazioni aziendali.

La promozione è valida per tutte le offerte VoIP MessageNet attivate entro la scadenza prevista e comprende l’intera gamma di servizi professionali sviluppati in-house da MessageNet: linee telefoniche SmartNumber Pro, l’app multipiattaforma mTalk, numerazioni geografiche e tutte le soluzioni su misura per smart working e business continuity.

Un’infrastruttura interamente italiana, pensata per il business

Dietro il valore dello sconto c’è un’infrastruttura VoIP totalmente progettata e gestita da MessageNet: data center in Italia, piattaforme che consegnano all’utente il pieno controllo del servizio e un modello operativo che elimina ogni dipendenza da terzi. Un approccio “smart” che garantisce sicurezza, privacy, latenza ridotta e massima continuità operativa.

La filosofia è chiara: MessageNet mira ad offrire un servizio che non è solo conveniente, ma soprattutto affidabile e scalabile. Proprio ciò che serve in un’epoca in cui la qualità delle comunicazioni è un fattore critico di competitività. E in un’era in cui il legislatore europeo spinge sempre più sull’utilizzo di soluzioni in grado di assicurare la sovranità del dato.

mTalk e SmartNumber Pro: flessibilità e controllo in ogni scenario

Tra le soluzioni incluse nella promo MessageNet spiccano:

mTalk , l’app VoIP che trasforma smartphone e tablet in veri centralini aziendali, con funzioni evolute come trasferimento, registrazione, rubrica condivisa e presenza in tempo reale. È gratuita se abbinata al servizio SmartNumber Pro di MessageNet.

, l’app VoIP che trasforma smartphone e tablet in veri centralini aziendali, con funzioni evolute come trasferimento, registrazione, rubrica condivisa e presenza in tempo reale. È gratuita se abbinata al servizio SmartNumber Pro di MessageNet. SmartNumber Pro, la linea professionale configurabile anche senza hardware dedicato, perfetta per team distribuiti, freelance, smart worker e startup.

Grazie alla promozione del -34%, anche le microimprese e i professionisti possono accedere a strumenti di comunicazione evoluti, con costi contenuti ma senza compromessi sulla qualità.

25 anni di crescita e coerenza

Dal primo servizio di fax virtuale lanciato nel 1999, MessageNet ha costruito un percorso solido e coerente, introducendo sul mercato soluzioni VoIP sempre più avanzate: SmartNumber, SmartSMS, mTalk, Lyber, Taglia Canone, e le recenti linee a traffico illimitato dedicate al mondo business.

Una crescita che non ha mai perso di vista l’indipendenza tecnologica e la centralità dell’utente, con un approccio orientato a standard aperti, trasparenza e assistenza sempre disponibile.

Un’opportunità da cogliere: -34% fino al 31 maggio 2025

La promozione per il venticinquennale di MessageNet è attiva fino al 31/05/2025: basta accedere al sito ufficiale e scegliere il piano VoIP più adatto (codice promo: SNPROIS34525 ).

Che si tratti di una startup, un libero professionista o una grande azienda, è il momento giusto per investire in comunicazioni sicure, flessibili e professionali.

A 25 anni dalla fondazione, MessageNet continua a essere una certezza per chi cerca tecnologia al servizio del lavoro, senza compromessi. La “promo -34%” è l’occasione perfetta per iniziare — o continuare — questo percorso con un partner che mette qualità, innovazione e affidabilità al centro di ogni connessione.

In collaborazione con MessageNet