Come trovare le offerte più vantaggiose per le vacanze con una VPN

Per trovare le offerte più convenienti per prenotare le vacanze è utile ricorrere a una VPN, in modo da poter risparmiare sui costi per gli alloggi e per i biglietti aerei. Si tratta di un piccolo trucco che, spesso, si rivela molto efficace, garantendo un risparmio significativo sulla spesa.

La VPN, grazie alla crittografia, annulla il tracciamento da parte delle piattaforme di prenotazione che, spesso, propongono prezzi “personalizzati” (più alti) ai loro utenti, analizzandone il traffico dati e la posizione dell’IP.

In più, una VPN permette di selezionare un server in un altro Paese per avviare la connessione. Queste permette di sfruttare i prezzi riservati agli utenti del Paese scelto. Optando per un Paese con una moneta debole (come la Turchia) potrebbe essere possibile accedere a prezzi più vantaggiosi su alloggi e voli

La VPN da scegliere per prenotare le vacanze è, senza dubbio, Surfshark. Questa VPN è disponibile con un prezzo scontato di 2,19 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni per esercitare una garanzia di rimborso integrale. Lo sconto rispetto al prezzo standard è dell’86%. Per accedere all’offerta basta visitare il sito di Surfshark.

Surfshark è la VPN giusta per prenotare le vacanze

Con Surfshark è possibile accedere a un’ottima VPN, completa, sicura e ricca di funzioni. La connessione è sempre protetta dalla crittografia (essenziale per nascondere il proprio IP e i dettagli del traffico dati) e prevede una politica no log per eliminare il tracciamento.

La connessione è sempre senza limiti di banda, per una connessione veloce in tutti i contesti di utilizzo. C’è poi un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo, per spostare il proprio IP, evitare blocchi geografici e poter accedere a prezzi più vantaggiosi in fase di prenotazione.

Con l’offerta in corso, Surfshark è scontata dell’86%. Il prezzo scende così a 2,19 euro al mese. Per sfruttare l’offerta, legata al piano biennale, basta premere sul box qui di sotto.