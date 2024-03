Come vedere Confusi in streaming dall'estero

Confusi è una delle serie tv più seguite degli ultimi mesi. Attualmente prima e seconda serie è disponibile su RaiPlay, ma come vederla in streaming dall’estero? Il nostro consiglio è di affidarsi a una vpn, in particolare NordVPN. Il motivo? In questo momento è disponibile con il 67% di sconto + 3 mesi gratis per un amico. Insomma, un’occasione unica da cogliere al volo.

Grazie a NordVPN, guardare le storie di Nicole, Ludovico, Maria Grazia e Stefania, quattro matricole universitarie e coinquilini di un’abitazione a Milano protagonisti della serie, sarà facile e conveniente. Nel prossimo paragrafo chiariamo i dettagli della promozione.

Il successo di Confusi

Forte del successo della prima serie, la produzione ha deciso di continuare a raccontare le avventure dei quattro ragazzi. La seconda stagione è stata pubblicata su RaiPlay il 15 dicembre 2023 e sinora ha ottenuto un buon riscontro di pubblico, con un aumento del numero di visualizzazioni rispetto alla prima stagione. La critica, in particolare, ha apprezzato molto la freschezza e l’autenticità della serie, che rappresenta in modo realistico le sfide e le gioie della Generazione Z.

La promo NordVPN

Con NordVPN ottieni 3 mesi gratis da regalare ai tuoi amici e il 67% di sconto. Come fare? Ti basta scegliere un piano da due anni e compiere tre passaggi:

Scegli uno dei pacchetti di 2 anni d. A seconda del piano che sottoscrivi, riceverai un coupon di 3 mesi per quello Standard, Plus o Completo di NordVPN Entro 24 ore dall’acquisto ti sarà inviato il coupon su e mail Il coupon può essere riscattato entro il 20 giugno 2024

Vuoi guardare Confusi in streaming dall’estero? Non ti resta che acquistare una vpn: accedere alla promozione NordVPN è un’ottima idea, ma ti consigliamo di fare in fretta perché solo per poche ore potrai ottenere queste fantastiche condizioni.