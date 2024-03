Come vedere Faccende complicate in streaming dall'estero

Sei un appassionato di Faccende Complicate, il programma che vede Valerio Lundini esplorare l’Italia attraverso reportage su temi sociali attuali, ma ti trovi fuori dall’Italia e temi di perderti le puntate di questa stagione? Non preoccuparti, c’è una soluzione semplice e affidabile: NordVPN.

Con NordVPN puoi vedere Faccende Complicate su RaiPlay in ogni parte del mondo

NordVPN è una Virtual Private Network, che oltre a offrirti una navigazione in anonimato ti consente di fare un’altra utilissima cosa, ovvero spostare il tuo indirizzo IP in uno dei tanti server sparsi nel mondo. Questo significa che, anche se ti trovi all’estero, connettendoti ad un server italiano, sarai virtualmente in Italia.

In questo modo potrai aggirare eventuali restrizioni geografiche della piattaforma streaming RaiPlay, dove si trova il programma condotto da Lundini.

Anche se può sembrare una cosa da hacker professionisti, ti assicuriamo che usare NordVPN è molto semplice. Grazie ad un’interfaccia intuitiva che rappresenta la mappa del mondo con i vari server sparsi, ti basterà toccare su uno dei puntini in Italia e il gioco è fatto.

Prima di tutto dovrai avere un abbonamento attivo. Al momento i piani biennali sono in promozione con sconti fino al 67%. Ad esempio il Piano Standard, sufficiente per superare le restrizioni geografiche, costa solamente 3,99 € al mese. Con un solo abbonamento a NordVPN puoi associare fino a 6 dispositivi e non è tutto, scegliendo un piano biennale c’è una promozione che ti consente di avere 3 mesi di servizio gratis per te o da regalare ad un amico.

Con NordVPN oltre ad accedere a programmi bloccati se sei all’estero hai anche delle funzioni di protezione. Il tuo traffico dati sarà crittografato, tutelando la tua privacy, mentre i fastidiosi pop up e i banner pubblicitari verranno bloccati.

Approfitta ora degli sconti e attiva NordVPN per vedere Faccende Complicate se ti trovi all’estero. Non perdere i viaggi di Lundini e le sue riflessioni su varie tematiche sociali italiane. Visita il sito di NordVPN e acquista uno dei piani in sconto prima che scada l’offerta.