Come vedere GialappaShow in diretta streaming dall'estero

La terza stagione di GialappaShow è pronta a partire: il programma parte oggi, 10 aprile, a partire dalle 21.30, con una puntata a settimana. Per guardare GialappaShow basta collegarsi su TV8 per seguire lo show in chiaro. C’è anche la possibilità di guardare il programma in streaming, semplicemente collegandosi al sito del canale (tv8.it).

Per guardare in diretta streaming dall’estero GialappaShow, invece, c’è bisogno di una VPN, in modo da poter aggirare il blocco all’accesso alla diretta streaming sul sito ufficiale. La procedura è molto semplice: basta scegliere CyberGhost, una delle migliori VPN sul mercato. Il servizio è attualmente disponibile al prezzo scontato di 2,03 euro al mese, puntando sul piano biennale con 4 mesi extra e con garanzia di rimborso esercitabile entro 45 giorni.

GialappaShow: come vedere il programma in streaming dall’estero

Per vedere GialappaShow in streaming dall’estero è possibile affidarsi alla diretta streaming accessibile dal sito ufficiale dell’emittente, tv8.it. Serve, però, una VPN, necessaria per aggirare il blocco all’accesso per chi si collega dall’estero. La procedura da seguire è semplice:

attiva CyberGhost in modo da avere una VPN illimitata e ottimizzata per lo streaming

in modo da avere una VPN illimitata e ottimizzata per lo streaming scaricare l’app di CyberGhost sul tuo dispositivo

sul tuo dispositivo apri l’app di CyberGhost e attiva la connessione VPN scegliendo un server italiano

e attiva la connessione VPN scegliendo un accedi a tv8.it per seguire la diretta streaming di GialappaShow, in onda tutti i mercoledì, a partire da 21.30

