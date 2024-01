Come vedere in streaming la sesta puntata di MasterChef

La sesta puntata di MasterChef Italia andrà in onda il 18 gennaio 2024 ma potrà essere rivista in qualsiasi momento anche in streaming grazie a NOW. Basta attivare il Pass Entertainment di NOW, che consente l’accesso a tutte le serie TV, gli show e gli altri contenuti di intrattenimento di Sky, per poter guardare in streaming gli episodi di MasterChef.

Questo Pass è disponibile con varie offerte, a partire da 6,99 euro al mese. Per attivare la promozione è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di NOW. Bastano pochi click per attivare il Pass e accedere subito a tutti i contenuti inclusi, compresi tutti gli episodi di MasterChef Italia (anche delle stagioni passate e non solo di quella in corso).

Tutti i dettagli sulla promozione sono disponibili qui di sotto.

MasterChef Italia è su NOW: ecco tutte le promozioni disponibili

Per guardare MasterChef su NOW è possibile attivare il Pass Entertainment che costa 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese. In alternativa, è possibile puntare sul bundle Entertainment + Cinema, disponibile con un costo di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure di 11,99 euro al mese, senza vincoli di alcun tipo.

C’è anche una terza opzione: per tutti i nuovi utenti è possibile attivare il bundle Entertainment + Cinema con l’aggiunta dell’opzione Premium (attivabile anche singolarmente al costo di 5 euro in più al mese) che elimina la pubblicità dai contenuti on demand e consente anche l’accesso alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea. Questo secondo bundle costa 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese senza vincoli.

Tutte le promozioni di NOW per guardare in streaming MasterChef Italia sono disponibili tramite il sito ufficiale qui di sotto. L’attivazione è immediata: basta attivare il Pass per poter accedere subito a tutti i contenuti inclusi.

