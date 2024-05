Come vedere il GP di Miami 2024 in streaming dall'estero

Dopo la Sprint e le qualifiche di ieri, si corre questa sera alle 22 ora italiana il GP di Miami: sesto appuntamento della stagione di Formula 1 2024. In pole position troveremo ancora una volta Max Verstappen con la sua Red Bull, seguito dalle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Potrai vedere la gara in diretta streaming su NOW abbonandoti al pass Sport: per sfruttare il tuo abbonamento all’estero ti serve un ulteriore passaggio e si chiama NordVPN.

GP Miami in streaming dall’estero con NordVPN

Utilizzando NordVPN hai la possibilità infatti di superare il blocco territoriale attivo per l’utilizzo di NOW all’estero. Tutto quello che devi fare è davvero molto semplice:

Scegli un abbonamento NordVPN: puoi avere un super sconto sul piano biennale, con 3 mesi extra gratis e una gift card dal valore di fino a 50 euro Scarica NordVPN sul dispositivo che hai scelto di usare per la visione Apri NordVPN e inserisci le credenziali ricevute in fase di iscrizione Seleziona un server italiano Apri NOW e dai inizio allo streaming

Sarà come trovarti in Italia. Nel frattempo, potrai sfruttare tutti gli altri vantaggi offerti da NordVPN come la possibilità di navigare in modo privato, sicuro e anonimo, la protezione automatica dai download e dai siti malefici, il blocco di pop up e pubblicità, l’utilizzo contemporaneo su 10 dispositivi diversi e la compatibilità con ogni tipo di sistema operativo o browser inesistente.

Accendi i motori e se hai un abbonamento NOW e ti trovi all’estero ti basta usare NordVPN per guardare il GP di Miami in streaming.