Apple Music: scopri come ottenere 1 mese gratis, senza vincoli

Apple Music è oramai un punto di riferimento per tutti gli appassionati di musica, garantendo l’accesso a un catalogo enorme di canzoni. Per tutti i nuovi utenti interessati al servizio c’è la possibilità di sfruttare una promozione da non perdere. In questo momento, infatti, Apple Music è disponibile con un mese di prova gratuita e senza vincoli, per tutti i nuovi utenti e per chi crea un nuovo account.

Per accedere subito alla prova gratuita è possibile visitare il sito ufficiale di Apple Music tramite il box qui di sotto.

Apple Music: un mese gratis, senza vincoli

La promozione di Apple Music è semplice e vantaggiosa. Per tutti i nuovi utenti (oltre che per chi crea un nuovo account), infatti, c’è la possibilità di richiedere un mese di prova gratuita, con accesso illimitato alla piattaforma, senza vincoli e costi di alcun tipo.

Al termine del periodo di prova, Apple Music si rinnoverà al costo di 10,99 euro al mese. In qualsiasi momento, anche prima della fine del mese di prova gratuita, è possibile disattivare il rinnovo automatico della promozione.

In questo modo, non si registrerà alcun addebito e alla fine del mese gratuito, semplicemente, l’abbonamento si disattiverà in automatico, senza costi di alcun tipo. Si tratta dell’occasione giusta per iniziare a usare il servizio di musica in streaming di Apple.

Ricordiamo che Apple Music consente l’accesso a un catalogo enorme di canzoni: attualmente, infatti, sono disponibili sulla piattaforma oltre 100 milioni di brani, con artisti da tutto il mondo che possono essere ascoltati in streaming.

Per iniziare a sfruttare il servizio e attivare la prova gratuita è ora possibile premere sul box qui di sotto. Completata la creazione del nuovo account, sarà possibile sfruttare subito l’accesso illimitato alla piattaforma.