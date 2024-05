Apple Music, oltre 100 milioni di brani da ascoltare gratis, ecco come

Apple Music è gratis per tutti i nuovi utenti: basta attivare un account con il servizio per poter sfruttare un mese di prova gratuita, senza vincoli e costi di alcun tipo. Si tratta di un sistema semplice (disponibile anche per chi ha già usato il servizio, andando ad attivare un nuovo account) per accedere al catalogo di oltre 100 milioni di brani di Apple Music. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di Apple Music.

Apple Music è gratis per un mese

Il meccanismo della promozione è davvero semplice. Apple Music, per tutti i nuovi utenti, è disponibile con un mese di prova gratuita, senza costi di alcun tipo e, soprattutto, senza alcun vincolo. La promozione è attivabile direttamente dal sito ufficiale, creando un nuovo account (anche chi ha utilizzato in passato il servizio, quindi, può sfruttare la promo).

Per un mese, grazie a quest’iniziativa, si avrà accesso completo a tutto il catalogo di Apple Music, composto da oltre 100 milioni di brani da ascoltare in streaming e da scaricare sui propri dispositivi. Ricordiamo, inoltre, che Apple Music non è disponibile solo per dispositivi Apple ma anche su Android e Windows.

Al termine del periodo di prova gratuita, il servizio si rinnoverà al costo di 10,99 euro al mese (prezzo standard di Apple Music) ma c’è la possibilità, in qualsiasi momento, di interrompere il rinnovo automatico, evitando addebiti di alcun tipo. Per tutti i dettagli relativi alla promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto. Una volta creato il nuovo account, l’accesso a tutto il catalogo di Apple Music sarà immediato e senza limitazioni.