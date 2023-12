Ti stai domandando come vedere la serie TV Raffa in streaming? Sei allora nel posto giusto, al momento giusto. La docuserie dedicata a Raffaella Carrà, icona della televisione italiana, è disponibile dal 27 dicembre su Disney+, la piattaforma streaming di Disney. Per la visione della serie occorre attivare l’abbonamento al servizio Disney Plus tramite questa questa pagina.

La docuserie Raffa racconta la vita pubblica e privata di Raffaella Carrà, regina della televisione, simbolo di libertà e icona LGBTQ+, attraverso testimonianze inedite, un archivio privato esclusivo e le immagini più iconiche.

Come vedere la serie tv Raffa in streaming su Disney+

Per vedere la serie tv Raffa in streaming collegati al sito ufficiale disneyplus.com, inserisci il tuo indirizzo email e fai clic su Abbonati Ora. Puoi scegliere fra 3 diversi piani di abbonamento: Standard con Pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese o 89,90 euro all’anno, Premium a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno. I piani annuali Standard e Premium consentono di risparmiare 2 mesi.

Il piano più economico è Standard con Pubblicità, che prevede una qualità video fino a 1080p (Full HD) e 2 riproduzioni simultanee.

Se scegli il profilo Standard, hai in più l’opzione Download e lo streaming senza pubblicità.

Con l’account Premium, invece, ottieni una qualità video fino a 4K UHD & HDR, la riproduzione in contemporanea su quattro dispositivi diversi, oltre che l’opzione download, lo streaming senza pubblicità e il supporto a Dolby Atmos.

Guarda la serie Raffa in streaming su Disney+ per rivivere il mito di Raffaella Carrà, un’icona senza tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.