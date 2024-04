Come vedere le qualifiche del GP F1 Cina in streaming dall'estero

La Formula 1 torna in pista con il GP di Cina che sarà trasmesso in diretta e in differita su TV8, senza alcun costo per gli appassionati. Il programma prevede la Gara Sprint alle 5 ora italiana e le Qualifiche alle 9 ora italiana di sabato 20 aprile.

Da notare anche la differita in programma nelle ore successive, sempre su TV8. Successivamente, domenica 21 aprile è in programma la Gara con semaforo verde programmato per le 9 del mattino, ora italiana. Come detto, tutto il GP di Cina sarà trasmesso su TV8.

Per guardare le qualifiche del GP di Formula 1 in Cina dall’estero è possibile affidarsi alla diretta streaming disponibile collegandosi sul sito di TV8. Da notare, però, che, per chi si collega da fuori Italia, è necessario ricorrere a una VPN.

Come guardare le Qualifiche del GP di Cina di F1 dall’estero

La procedura da seguire per guardare le Qualifiche (e la Gara) del GP di Cina di Formula 1 in streaming dall’estero è molto semplice. È necessario:

attivare NordVPN

scaricare l'app di NordVPN sul proprio dispositivo

avviare l'app di NordVPN e selezionare un server in Italia per attivare la connessione VPN

collegarsi al sito di TV8 per seguire la diretta streaming delle Qualifiche o della Gara, in base agli orari di trasmissione

