Come vedere Mental in streaming dall'estero

Mental è una serie tv disponibile in esclusiva su RaiPlay che affronta il tema dei disturbi mentali tra gli adolescenti. Diretta dal regista Michele Vannucci, ha per protagonista la 16enne Nico (Greta Esposito, nel cast anche di Mare Fuori), che riceve una diagnosi di schizofrenia in seguito a un episodio allucinatorio. Nella clinica psichiatrica in cui viene ricoverata incontra Michele, Emma e Daniel, tre ragazzi con cui inizia un percorso verso la conoscenza e l’accettazione della propria persona.

Come è noto, all’estero i contenuti di RaiPlay sono bloccati a causa delle restrizioni geografiche. Esiste però una soluzione: per vedere Mental in streaming dall’estero su RaiPlay occorre attivare una VPN, il servizio che permette di simulare una connessione in un altro Paese dove il blocco geografico non è in vigore. Nel panorama italiano, il punto di riferimento è NordVPN, oggi in promo a 3,69 euro al mese per 24 mesi, invece di 8,29 euro.

Come vedere su RaiPlay dall’estero la serie tv Mental

A seguire una breve ma esauriente guida passo dopo passo per vedere la serie tv Mental su RaiPlay anche dall’estero:

Effettua il download gratuito dell’app RaiPlay. Attiva una VPN: in questi giorni sui piani di due anni di VPN sono disponibili sconti fino al 68%, con prezzi a partire da 3,69 euro al mese invece di 8,29 euro. Scarica l’app NordVPN ed esegui l’accesso con le credenziali fornite in fase di registrazione di un nuovo account. Connettiti a un server VPN posizionato in Italia: in questo modo sbloccherai la visione dei contenuti di tutte le piattaforme streaming a cui sei iscritto o abbonato.

A questo punto non resta che aprire l’app RaiPlay e godersi la visione della serie tv Original RaiPlay Mental. Anche dall’estero.