Come vedere Propaganda in streaming dall'estero

Sei all’estero e non vuoi perderti nemmeno un episodio di Propaganda Live, il programma di approfondimento che tiene incollati allo schermo milioni di italiani ogni settimana? La soluzione è a portata di mano con NordVPN, il servizio VPN che ti permette di accedere a La7 e goderti il tuo show preferito senza limitazioni geografiche.

Ora è il momento migliore per abbonarsi a NordVPN perché, oltre alle promozioni su piani biennali, inserendo il codice SCONTO5 prima di abbonarti pagherai ancora di meno. Un’esempio: il piano Standard ti costerà solamente 3,22 € al mese.

Perché scegliere NordVPN per vedere Propaganda Live in streaming

Con NordVPN sblocchi l’accesso a contenuti geograficamente limitati, permettendoti di navigare in rete senza barriere. NordVPN ti consente di spostare il tuo indirizzo IP, simulando la tua presenza in Italia, in modo da accedere al sito di La7 per vedere Propaganda Live in streaming.

Non pensare che il funzionamento sia complicato, anzi è semplice e intuitivo. Dopo aver acquistato il piano Standard, che è sufficiente per superare le restrizioni geografiche, scarica l’app NordVPN sul dispositivo che intendi utilizzare per lo streaming. Poi dovrai avviarla e selezionare uno dei server disponibili in Italia. Fatto questo accedi al sito di La7, cerca Propaganda Live e goditi il programma.

Ma NordVPN, oltre a permetterti di accedere a contenuti geograficamente limitati, assicura anche una navigazione privata e sicura. Grazie alla crittografia avanzata, i tuoi dati sono protetti da occhi indiscreti, garantendoti una visione senza preoccupazioni di malware, banner pubblicitari e tracker. In più, tutti i server NordVPN sono ottimizzati per lo streaming, offrendoti una connessione veloce e stabile.

Approfitta ora della doppia promozione. Visita il sito cliccando qui e ricordati di inserire il codice SCONTO5 prima di sottoscrivere l’abbonamento.