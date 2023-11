Come velocizzare il tuo vecchio PC, liberare spazio e aumentare la durata della batteria

Tutti i computer con l’utilizzo quotidiano e il passare del tempo diminuiscono le prestazioni e rallentano vistosamente le operazioni che si svolgono normalmente, dal semplice avvio alla navigazione in Internet, tutto è più lento rispetto agli inizi, con un crollo verticale dell’esperienza d’uso del dispositivo. La maggior parte degli utenti che si trova alle prese con un PC lento e ormai datato pensa che l’unica soluzione sia sostituire il proprio computer con uno nuovo, per fortuna però esiste un rimedio più semplice e soprattutto meno oneroso per le proprie finanze.

Anche i PC che vengono dati ormai per spacciati possono tornare a risplendere nel giro di pochi minuti e senza spendere nemmeno un euro. L’applicazione che vi consigliamo di usare si chiama CCleaner, divenuta in breve tempo l’app di riferimento per velocizzare i notebook più avanti con l’età e con un’esperienza d’uso compromessa pesantemente da vistosi rallentamenti fin dall’avvio.

In questo articolo forniremo una guida passo passo su come usare CCleaner Free per migliorare le prestazioni dei vecchi PC, restituendo loro un’esperienza d’uso di nuovo godibile.

Come velocizzare un vecchio PC con CCleaner Free

Iniziamo subito con la procedura da seguire passo dopo passo per velocizzare il tuo vecchio PC con CCleaner Free:

collegati alla pagina iniziale di CCleaner;

fai clic sul pulsante Download gratuito per scaricare l’applicazione;

per scaricare l’applicazione; al termine del download, avvia il file eseguibile e completa l’installazione guidata;

premi sul bottone Avvia CCleaner per lanciare l’app;

per lanciare l’app; pigia su Continua e Avvia CCleaner per accedere alla schermata iniziale;

e per accedere alla schermata iniziale; resta sulla sezione Controllo integrità e fai clic su Effettua la scansione del PC per avviare l’analisi.

Attendi pochi secondi, giusto il tempo per consentire la fine del processo di ottimizzazione di CCleaner Free: al termine ti ritroverai tra le mani un computer di nuovo veloce, con maggiore spazio di archiviazione e un’autonomia migliore.

Le funzionalità di CCleaner

Alla base del successo di CCleaner vi sono le tante funzionalità incluse nell’applicazione, la maggior parte delle quali è accessibile a tutti gli utenti con la versione Free. Diamo uno sguardo quindi alle funzioni presenti:

Controllo integrità : è la principale funzionalità di CCleaner, attraverso cui si esegue la scansione del PC, si esaminano i risultati e si applicano gli aggiornamenti richiesti per far tornare il vecchio computer veloce come all’inizio.

: è la principale funzionalità di CCleaner, attraverso cui si esegue la scansione del PC, si esaminano i risultati e si applicano gli aggiornamenti richiesti per far tornare il vecchio computer veloce come all’inizio. Pulizia personalizzata : consente di eliminare la cache Internet, i cookie e la cronologia Internet e i file temporanei inutili in pochi semplici passaggi.

: consente di eliminare la cache Internet, i cookie e la cronologia Internet e i file temporanei inutili in pochi semplici passaggi. Ottimizzazione prestazioni : un’ulteriore funzionalità per ottimizzare le prestazioni del PC, potenziare la durata della batteria e ottenere un maggiore controllo del notebook (la scansione è gratuita, il potenziamento delle prestazioni è disponibile solo con la versione a pagamento).

: un’ulteriore funzionalità per ottimizzare le prestazioni del PC, potenziare la durata della batteria e ottenere un maggiore controllo del notebook (la scansione è gratuita, il potenziamento delle prestazioni è disponibile solo con la versione a pagamento). Driver Updater : l’opzione che migliora le prestazioni, la stabilità, la sicurezza e la fluidità del PC in pochi tocchi, andando ad aggiornare i driver più importanti del computer (l’aggiornamento avviene solo con con la versione Pro).

: l’opzione che migliora le prestazioni, la stabilità, la sicurezza e la fluidità del PC in pochi tocchi, andando ad aggiornare i driver più importanti del computer (l’aggiornamento avviene solo con con la versione Pro). Registro : panoramica generale sulla pulizia di registro del sistema (se si ha poca dimestichezza con la tecnologia, è preferibile ignorare questa sezione).

: panoramica generale sulla pulizia di registro del sistema (se si ha poca dimestichezza con la tecnologia, è preferibile ignorare questa sezione). Strumenti : il tab Strumenti di CCleaner consente di aggiornare software, disinstallare app inutili, effettuare un’analisi del disco, pulire i drive, controllare i punti di ripristino del sistema e i plugin dei browser.

: il tab Strumenti di CCleaner consente di aggiornare software, disinstallare app inutili, effettuare un’analisi del disco, pulire i drive, controllare i punti di ripristino del sistema e i plugin dei browser. Opzioni : sezione dedicata alle impostazioni dell’app.

: sezione dedicata alle impostazioni dell’app. Aggiorna: da qui è possibile eseguire l’upgrade ai piani a pagamento di CCleaner.

Download CCleaner Free

CCleaner Free, la versione gratuita di CCleaner, è disponibile al download gratuito su questa pagina. Inizia da oggi a migliorare le prestazioni del tuo vecchio PC con l’app di ottimizzazione numero uno per i computer con a bordo Windows. Tra i vantaggi di CCleaner segnaliamo un aumento della velocità del portatile fino al 34%, uno spazio di archiviazione gratuito fino a 34 GB all’anno e un incremento dell’autonomia pari al 30%.

