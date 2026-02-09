Come velocizzare un PC lento e obsoleto? Ci pensa CCleaner: 20% di sconto

Vuoi conoscere il metodo più efficace per migliorare le prestazioni del tuo PC, anche se datato? Il segreto è CCleaner: uno strumento specializzato per chi vuole un sistema più veloce, pulito e sicuro – che si tratti di Windows, Mac o Android. Oggi tutti i piani sono in offerta con uno sconto del 20%: ecco tutti i dettagli della promozione.

Tutti i piani CCleaner in offerta

CCleaner Professional è il piano più economico: pensato per sistemi Windows, include funzioni di ottimizzazione delle prestazioni, controllo dell’integrità del PC, aggiornamento automatico dei programmi, pulizia programmata e protezione della privacy online. Il primo anno è in offerta a 35,96 euro, scontato del 20%, pari a 3 euro al mese.

Con CCleaner Pro Plus l’esperienza diventa ancora più completa: oltre a tutte le funzioni della versione Professional, otterrai anche strumenti aggiuntivi come Speccy Professional per informazioni hardware avanzate, Recuva Professional per il recupero file e la cancellazione sicura dei dati, la Pulizia cloud per Google Drive e l’assistenza premium dedicata. Il prezzo? È di 51,96 euro invece di 64,95 euro, pari sempre a 3 euro al mese, per il primo anno e solo per sistemi Windows.

CCleaner Premium è il piano più completo. In offerta a 71,96 euro invece di 89,95 euro per 1 anno, è compatibile con Windows, Mac e Android. Include tutte le funzionalità del Pro Plus e aggiunge Kamo con tecnologia VPN per bloccare il tracciamento online, CCleaner Pro per Mac per ottimizzare i computer Apple e CCleaner Pro per Android per velocizzare smartphone e tablet.

Grazie a CCleaner, puoi dire addio a dispositivi lenti e obsoleti: risparmia subito grazie al 20% di sconto per il primo anno. Il download è immediato dopo l’acquisto e hai anche la garanzia di rimborso entro 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto.