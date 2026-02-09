Come velocizzare un PC lento e obsoleto? Ci pensa CCleaner: 20% di sconto

Con CCleaner puoi dire addio ai rallentamenti: approfitta del 20% di sconto per il primo anno e accedi a tutti i vantaggi della piattaforma.
Eleonora Busi
Pubblicato il 9 feb 2026
Come velocizzare un PC lento e obsoleto? Ci pensa CCleaner: 20% di sconto

Vuoi conoscere il metodo più efficace per migliorare le prestazioni del tuo PC, anche se datato? Il segreto è CCleaner: uno strumento specializzato per chi vuole un sistema più veloce, pulito e sicuro – che si tratti di Windows, Mac o Android. Oggi tutti i piani sono in offerta con uno sconto del 20%: ecco tutti i dettagli della promozione.

Sconto del 20% sui piani CCleaner

Tutti i piani CCleaner in offerta

CCleaner Professional è il piano più economico: pensato per sistemi Windows, include funzioni di ottimizzazione delle prestazioni, controllo dell’integrità del PC, aggiornamento automatico dei programmi, pulizia programmata e protezione della privacy online. Il primo anno è in offerta a 35,96 euro, scontato del 20%, pari a 3 euro al mese.

Con CCleaner Pro Plus l’esperienza diventa ancora più completa: oltre a tutte le funzioni della versione Professional, otterrai anche strumenti aggiuntivi come Speccy Professional per informazioni hardware avanzate, Recuva Professional per il recupero file e la cancellazione sicura dei dati, la Pulizia cloud per Google Drive e l’assistenza premium dedicata. Il prezzo? È di 51,96 euro invece di 64,95 euro, pari sempre a 3 euro al mese, per il primo anno e solo per sistemi Windows.

CCleaner Premium è il piano più completo. In offerta a 71,96 euro invece di 89,95 euro per 1 anno, è compatibile con Windows, Mac e Android. Include tutte le funzionalità del Pro Plus e aggiunge Kamo con tecnologia VPN per bloccare il tracciamento online, CCleaner Pro per Mac per ottimizzare i computer Apple e CCleaner Pro per Android per velocizzare smartphone e tablet.

Attiva ora lo sconto CCleaner

Grazie a CCleaner, puoi dire addio a dispositivi lenti e obsoleti: risparmia subito grazie al 20% di sconto per il primo anno. Il download è immediato dopo l’acquisto e hai anche la garanzia di rimborso entro 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Sudo resta fondamentale su Linux ma è senza risorse: il maintainer spiega cosa rischia davvero
Linux

Sudo resta fondamentale su Linux ma è senza risorse: il maintainer spiega cosa rischia davvero
La Francia dice addio a Microsoft Office: cos’è LaSuite e perché guarda alla sovranità digitale
Business

La Francia dice addio a Microsoft Office: cos’è LaSuite e perché guarda alla sovranità digitale
Apple News, pioggia di critiche: troppe pubblicità ingannevoli
Applicativi

Apple News, pioggia di critiche: troppe pubblicità ingannevoli
iPhone 17e: perché potrebbe essere l'aggiornamento ideale per i fan di Apple?
Mobile

iPhone 17e: perché potrebbe essere l'aggiornamento ideale per i fan di Apple?
Link copiato negli appunti