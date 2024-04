Compra ADESSO l'Apple Watch SE 2023 con 60€ di SCONTO

Tutti ormai desiderano un Apple Watch e questo potrebbe essere il momento esatto per acquistarne uno. Come al solito interviene Amazon e propone il modello SE di seconda generazione lanciata nel 2023 con uno sconto del 19%.

Il dispositivo, con la sua cassa da 44 mm nella colorazione mezzanotte, rende tutto più semplice. Oltre a costare meno del previsto, è un perfetto strumento per salvaguardare la propria salute, rilevando anche eventuali incidenti e cadute.

Oggi oggi Amazon lo propone con 60 € di sconto: in questo modo l’Apple Watch SE 2023 costa solo 259 €, peraltro con spedizione rapida gratuita.

Apple Watch SE di seconda generazione, lo smartwatch perfetto a poco prezzo

Esteticamente impeccabile come ogni Apple Watch, questo modello SE di seconda generazione lanciato ufficialmente nel 2023 si presenta oggi con un ottimo sconto. La sua cassa ampia 44 mm racchiude lo spettacolare display OLED su cui guardare tutte le informazioni anche sotto la luce del sole più intensa, il tutto grazie all’estrema luminosità.

In grado di tenere traccia del battito cardiaco così come dell’ossigeno nel sangue, l’Apple Watch SE 2 è anche in grado di monitorare il sonno durante le sue fasi. Nessun problema poi se lo si tiene al polso in situazioni al limite: rileva ogni caduta e ogni incidente chiamando anche i soccorsi.

Il cinturino sport in dotazione consente di dimenticarsi di averlo indossato dopo pochi minuti: è probabilmente il più comodo in circolazione.

Con uno sconto del 19% oggi l’Apple Watch SE 2023 diventa vostro in un batter d’occhio grazie ad Amazon. Il prezzo finale è di 259 € con spedizione rapida gratuita e due anni di garanzia.