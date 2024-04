Compra al 58% di sconto le CUFFIE Logitech da gaming

Rifiutare l’utilizzo dei cavi quando si tratta di cuffie da gaming, non è certamente sinonimo di intelligenza. Amazon oggi propone in sconto le Logitech G G432, un prodotto che essendo cablato conferisce alle sessioni di gaming molto più gusto e stabilità.

È proprio grazie a quel filo che ogni rumore viene intrappolato nei padiglioni auricolari comodissimi di queste cuffie, dotate di un audio pazzesco. Lo sconto che propone Amazon, equivalente al 58% in meno rispetto al prezzo di sempre, rende le Logitech G G432 un best-buy.

Le cuffie da gaming con microfono reclinabile costano pertanto solo 39,99 € e risultano le più vendute su Amazon. Effettuando l’ordine oggi, arrivano a casa già domani.

Acquista su Amazon queste G G432 di Logitech, le cuffie cablate più amate

Chi le usa riferisce di una comodità senza precedenti. Questo aspetto è dovuto ai materiali scelti da Logitech per imbottire i cuscinetti per le orecchie e l’archetto per la testa. Dopo ore di gioco il comfort non svanisce, conferendo quindi gamer di turno la possibilità di andare ancora avanti senza problemi.

La presenza del microfono Flip-To-Mute (che smette di funzionare una volta alzato), è un tocco di classe. È questo il punto di forza migliore, siccome chi si trova dall’altro lato percepisce alla grande ogni parola o suono e emesso dal giocatore. La presenza dell’audio surround 7.1 è la vera marcia in più, in quanto sfrutta i driver consentendo all’utente di avere l’esperienza migliore possibile.

Grazie ad uno sconto del 58% che equivale a quasi 60 €, il prezzo delle cuffie da gaming di Logitech è di soli 39,99 € con due anni di garanzia.