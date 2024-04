Compra il MICROONDE Hisense per cucinare come MAI prima d'ora

Gli elettrodomestici per avere una cucina impeccabile vanno acquistati nel periodo dei saldi, spesso disponibile proprio su Amazon. Ogni giorno è quello buono per scegliere il proprio microonde di nuova generazione ed eccolo arrivare in sconto da parte di Hisense.

Il famoso brand vede uno dei suoi migliori prodotti di nuovo disponibile sul famoso sito e-commerce, dove il forno viene proposto nella variante da 20 litri. Capiente, bello esteticamente grazie ai materiali utilizzati e pieno di funzioni, questo microonde è, non a caso, il più acquistato degli ultimi giorni.

Con uno sconto del 27% attivo il prezzo cala già vistosamente ma ad influire ancor di più ci pensa un coupon da 10 € da attivare nella pagina di acquisto. Il costo finale crolla quindi a 99 € includendo anche due anni di assistenza gratuita con spedizione entro fine settimana.

Il microonde di Hisense ha un coupon sconto disponibile, applicato al check-out

In genere un forno con capienza da 20 litri è abbastanza ingombrante, ma non quello di Hisense. Il microonde che oggi Amazon presenta in sconto nella categoria dedicata, vede il suo primo punto di forza nella compattezza. L’altro motivo per cui acquistarlo sta nelle funzionalità a sua disposizione: consente di scongelare rapidamente i cibi, offre dei programmi automatici e in più possiede diversi step di cottura con combinazione dei settaggi.

Non può mancare la funzione Grill che si può usare anche in combinata con quella “Microonde”, in modo da avere cotture perfette ma allo stesso tempo varie. Esteticamente il forno è specchiato, proprio a rappresentare le ultime generazioni di questi prodotti che ormai puntano molto sul design.

Lo sconto del 27% sommato al coupon da 10 € garantisce un prezzo shock oggi su Amazon: il microonde di Hisense costa solamente 99 €.