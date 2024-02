Compra il mini PC con 16 GB di RAM su Amazon, è una BOMBA

La grande attenzione sui mini PC da parte del pubblico di Amazon continua a persistere e oggi viene ripagata alla grande con un’offerta sull’MP80 di Blackview. Il piccolo computer desktop infatti torna con un prezzo molto vantaggioso che vede decurtato il 21% dal costo originale.

Oggi il prodotto, dotato di un ottimo hardware, costa infatti solo 219,99 € grazie ad Amazon e alla sua offerta a tempo che offre anche due anni di garanzia.

Il mini PC di Blackview che costa pochissimo ha 512 GB di SSD

È davvero meraviglioso avere a che fare con un prodotto di questo genere, quel mini PC che in molti hanno biasimato tempo dietro. Dopo un po’, le persone sono entrate nell’ordine delle idee che risparmiare spazio avendo le stesse caratteristiche tecniche è possibile e a dimostrarlo è questo MP80 di Blackview. Il piccolo computer garantisce infatti prestazioni straordinarie pur essendo piccolo come una scatoletta.

Il design è talmente compatto che questo mini PC può essere installato addirittura dietro al monitor a cui è collegato, così da comportarsi come se non ci fosse. Nessun problema per la connettività siccome ci sono tutte le porte, tra cui 3 HDMI per collegare fino a 3 monitor in 4K.

Sul piano hardware nulla da temere, in quanto si parte da un processore Intel Celeron N97 affiancato da una memoria RAM da 16 GB e da una memoria interna SSD da 512 GB. Il sistema operativo è Windows 11 Pro e gira davvero bene, un vero fulmine.

Il prezzo è il punto focale: con il 21% di sconto, questo piccolo mini PC costa oggi solo 219,99 € e con la spedizione rapida inclusa.