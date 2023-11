Compra l'iPhone 15 Pro Max in sconto l'ultimo giorno di Black Friday

Il momento migliore per acquistare un iPhone potrebbe essere sicuramente questo visto che stanno per scadere le offerte relative al periodo del Black Friday. Gli utenti che non hanno ancora acquistato nulla potrebbero fare all-in e buttarsi sul top di gamma di Apple, più precisamente il 15 Pro Max.

Il top di gamma dei top di gamma, è oggi disponibile in sconto con tutte le sue qualità nuove di zecca, presentato ufficialmente durante il mese di settembre scorso. Il prezzo scende, più precisamente dell’8% per ritrovarsi ad un totale di 1599 €. Ricordiamo che, essendo questa la variante da 512 GB, in genere ha un costo di 1739 €.

Con un acquisto su Amazon oggi infatti gli utenti potranno risparmiare 140 € sul prezzo di listino. Sono previsti come sempre due anni di garanzia con Apple che concederà il primo e inoltre anche la spedizione veloce con l’iPhone che entro dopodomani sarà a casa vostra.

iPhone 15 Pro Max, le specifiche tecniche dello smartphone

Basato sulla grande novità del telaio in titanio e sulla nuova porta USB-C, il nuovo iPhone 15 Pro Max oggi giunge nella colorazione blu. Al suo interno c’è una memoria da 512 GB, il nuovo processore A17 Pro di Apple e una tripla fotocamera con sensore principale da 48 MP. Ecco anche la nuova lente periscopica per lo zoom 5x ottico.

In conclusione, è davvero difficile trovare un dispositivo che in questo momento sia migliore dell’ultimo iPhone. Il nuovo 15 Pro Max è davvero eccezionale sotto ogni punto di vista, con un prezzo oggi leggermente più accessibile rispetto al solito.

Il prodotto di Apple infatti, grazie all’8% di sconto si presenta con un costo finale di 1599 € con uno sconto di ben 140 €. La garanzia sarà di due anni e la spedizione avverrà entro mercoledì.

