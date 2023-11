Compra lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, è il migliore del Black Friday

Tra gli smartphone più indicati durante questa prima giornata della Black Friday Week di Amazon, ce n’è uno di Xiaomi molto famoso. Si tratta del Redmi Note 11 Pro 5G, dispositivo che grazie alle sue caratteristiche tecniche permette di non rimpiangere un top di gamma.

Ovviamente non si parla di prestazioni, ma semplicemente di quelle che sono le possibilità che offre. Ha un’ottima fotocamera con addirittura quattro sensori, uno schermo ampio e definito e un gran processore al suo interno: non serve nulla di più per fare un ottimo smartphone.

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G arriva in sconto su Amazon proprio oggi, addirittura con il 47% in meno. Ciò rende disponibile un prezzo di 199,99 €. Potrete portarlo a casa con due anni di garanzia e con la spedizione veloce che renderà possibile la consegna entro un massimo di due giorni.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, le specifiche di uno smartphone pazzesco

Il grande display AMOLED con risoluzione in full HD+ e 120 Hz di refresh rate ha una diagonale da ben 6,67″, mentre il processore è uno Snapdragon 695. La memoria RAM è da 6 GB mentre la memoria interna equivale a 128 GB.

La fotocamera è tripla ed implementata con l’intelligenza artificiale, con l’obiettivo principale che vanta ben 108 MP. La batteria, con i suoi 5000 mAh, dura tranquillamente fino a sera e anche più.

Le caratteristiche tecniche dovrebbero lasciar capire quindi quanto sia performante questo dispositivo, che peraltro costa anche molto poco. Si tratta infatti di una cifra che scende del 47% rispetto al solito. Il prezzo finale corrisponde a 199,99 € con due anni di garanzia inclusi e con la spedizione rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.