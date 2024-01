Compra ora su Amazon il Lenovo IdeaPad Slim 3 con Ryzen 5

Il grande merito di Lenovo è quello di produrre dei dispositivi che garantiscono ottime specifiche tecniche al loro interno. È questo il motivo per cui gli utenti si fiondano sempre sui notebook di nuova generazione, essendo questi infatti performanti e giusti in termini di prezzo.

L’esempio perfetto oggi viene fornito dal modello IdeaPad Slim 3, dispositivo che vanta un design eccezionale ma soprattutto delle specifiche invidiabili. Sia dal lato del processore che dal lato delle memorie, questo laptop si dimostra all’altezza. Il notebook di Lenovo oggi costa peraltro 599 €, un prezzo davvero ottimo se paragonato ad altri siti web. Ordinandolo oggi, avrete due anni di garanzia e anche la spedizione entro domani a casa vostra.

Lenovo IdeaPad Slim 3 a prezzo bomba: ecco le specifiche

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 oggi costa 599 € ma quello che attira è sicuramente il suo comparto tecnico. Questo computer portatile infatti vanta al suo interno delle specifiche molto performanti, come un processore AMD Ryzen 5 7520U, una memoria RAM da 8 GB e un SSD da 512 GB.

In termini di schermo, ecco un pannello da 15,6″ con risoluzione in full HD. Non manca la webcam in HD, il Wi-Fi 6 e Windows 11.

Se avete letto per bene le caratteristiche tecniche di questo dispositivo di Lenovo, sarete convinti nell’acquistarlo. Il prodotto infatti mostra a tutti la possibilità di portare a casa specifiche di gran livello, partendo da un display molto grande e da un processore super performante.

Il nuovo IdeaPad Slim 3 permette a tutti di risparmiare e di acquistare un computer in esclusiva ad un ottimo prezzo, ovvero 599 €. Ci sono due anni di garanzia attivi e anche la spedizione rapida che sarà a casa vostra al massimo entro il 4 gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.