Compra questo tablet con Android 13 a soli 59 € su Amazon

Il Natale si avvicina e fare felice una persona cara potrebbe essere uno degli obiettivi principali. Se avete un ragazzino che ha manifestato la volontà di avere un tablet, siete nel posto giusto al momento giusto. Su Amazon infatti è arrivato un prodotto da parte di un’azienda apparentemente sconosciuta ma che a quanto pare ha saputo lavorare molto bene.

Il tablet in questione vanta la penultima versione del sistema operativo Android ed offre una diagonale da ben 10″. L’hardware risulta performante quanto basta per offrire le caratteristiche di base tipiche di un dispositivo di questo genere. Sarà infatti utile per qualche gioco o per alcune operazioni basilari, senza pretendere troppo.

D’altronde il prezzo è abbastanza esiguo, siccome Amazon propone il prodotto a soli 59,99 €. Questo costo finale è frutto di uno sconto del 33%, che prevede anche una spedizione rapida addirittura entro domani.

Un tablet con tutte le specifiche al loro posto, eccole qui

Partendo da un display con diagonale da 10″ e con risoluzione in alta definizione, questo tablet inizia veramente bene. A bordo c’è un processore quad-core a 64 bit coadiuvato da 6 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna.

A seguire ecco anche le due fotocamere, una frontale da 2 Mp una sul retro da 5 Mp. Per quanto riguarda la batteria, non ci saranno preoccupazioni siccome il prodotto dispone di un’unità da ben 5000 mAh.

Le specifiche tecniche dunque sono abbastanza soddisfacenti, soprattutto per chi vuole spendere poco. Il tablet in questione è davvero perfetto per dei ragazzini ad esempio o magari per chi vuole solo guardare qualche contenuto video e utilizzare qualche gioco. Il prezzo oggi è di 59,99 € grazie al 33% di sconto applicato da Amazon, con la spedizione entro domani a casa vostra.

