Compra Samsung Galaxy Tab S9 FE in offerta su Amazon: risparmia il 27%!

Performante, di alta qualità e ora disponibile in sconto: stiamo parlando del tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE, normalmente venduto a 619 euro e ora in offerta al 27% in meno su Amazon nella versione Wi-Fi con scocca colore Grigio. Se stai cercando un tablet, questa è la promozione perfetta per te: non perdertela, è disponibile per poco tempo!

Le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab S9 FE

Lanciato nel 2023, Samsung Galaxy Tab S9 FE giunge con uno schermo TFT LCD PLS da 10,9 pollici di diagonale e risoluzione pari a 2304 x 1440 Pixel, uno spettacolo per gli occhi grazie anche al Vision Booster, tecnologia che permette di avere una visibilità ottimale anche quando la luce colpisce direttamente il display, potenziando contrasto e colore per un uso all’aria aperta. Per il disegno, allora, questo tablet è un portento: nella confezione troverai anche la S Pen resistente all’acqua!

La batteria da 8.000 mAh si trova sotto la scocca assieme al performante chipset Exynos 1380, 8 GB di RAM e 256 Gb di memoria interna. La protezione ad acqua e polvere è garantita con certificazione IP68, mentre il sistema operativo è Android 13.

Per un periodo di tempo limitato, quindi, potrai ottenere il dispositivo al 27% in meno, ovvero a 449 euro. La consegna avviene senza costi aggiuntivi con un abbonamento a Prime, mentre il pagamento può essere dilazionato in più rate con Cofidis. Il caricatore non è incluso nella confezione.