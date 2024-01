Compra su Amazon l'Acer Aspire All-in-One con i5, costa il 10% in meno

Chi vuole un design pulito e allo stesso tempo un computer desktop di spessore (in termini di specifiche, non di ingombro), può affidarsi oggi al nuovo Acer Aspire C24-1700.

Direttamente su Amazon ecco il prodotto in sconto del 10% con un prezzo totale di 639 € e la spedizione veloce.

Acer Aspire C24-1700 All-in-One, le specifiche tecniche

La caratteristica principale di questo computer è quella di non avere un case esterno da posizionare magari sulla scrivania. Acer ha pensato a questo Aspire C24 1700 come una soluzione meno ingombrante, per cui gli utenti avranno a che fare solo con il monitor. Oltre alla sua ampiezza da 23,8″, al pannello IPS e alla risoluzione in full HD, ospiterà al suo interno anche le varie componenti hardware.

Si parte innanzitutto dal processore, un Intel Core i5-1235U che riesce ad affiancarsi a 8 GB di memoria RAM e a 512 GB di memoria SSD. Non manca ovviamente il sistema operativo che sarà Windows 11 Home.

Un grande modo per risparmiare spazio ed avere ottime caratteristiche, per ciò che occorre quando si utilizza un computer, è quello di acquistare questo Acer Aspire. Il modello oggi in sconto su Amazon vanta ottime specifiche tecniche della sua parte, oltre ad un design dello schermo, unico elemento ingombrante, di ottima fattura.

L’azienda ha pensato veramente a tutto, dal grande processore fino al display con risoluzione di primo livello. Oggi il computer fisso in vendita su Amazon con offerta a tempo e sconto del 10%, ha un costo di 639 €. Sono due gli anni di garanzia disponibili ed è uno il giorno da attendere per averlo a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.