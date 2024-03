Il compressore d'aria portatile Mijia 2 di Xiaomi è in OFFERTA

Uno dei prodotti dal cuore tech più acquistati degli ultimi mesi su Amazon non è uno smartphone, e nemmeno un notebook. È lo Xiaomi Mijia 2, il compressore d’aria portatile (e compatto!) che può gonfiare rapidamente pneumatici, palloni e altro ancora. Oggi il dispositivo del colosso cinese è proposto al prezzo scontato di 48,90 euro, spedizione compresa.

Con il compressore d’aria portatile di Xiaomi gonfi di tutto, anche lo pneumatico dell’auto

Il funzionamento del gadget di Xiaomi è tutta nel suo nome: è letteralmente un compressore d’aria portatile. È un accessorio dalle dimensioni compatte che è facile da trasportare praticamente ovunque, ed è anche molto leggero, costa che non guasta di certo.

Il compressore è dotato di una batteria integrata ricaricabile (via USB-C) e questo si traduce nella possibilità di utilizzare l’accessorio senza la necessità di una presa di corrente. Questo significa che è di una praticità unica, soprattutto in situazioni all’aperto o in casi di emergenza. La batteria è di 2000mAh e, per rendere meglio l’idea, ti permette di gonfiare ben due pneumatici d’auto.

Utilissimo è il display digitale, che fornisce in tempo reale la pressione di ciò che si sta gonfiando (pneumatici bici, pneumatici auto, palloni e così via). Per quanto riguarda i pneumatici, il compressore di seconda generazione di Xiaomi smette automaticamente di gonfiare quando viene raggiunta la pressione preimpostata desiderata. Questa viene anche memorizzata, quindi non è necessario impostare il valore ripetutamente.

Rispetto al modello 1S, questo dispositivo garantisce una velocità di gonfiaggio il 25% superiore e integra un’utilissima luce LED.

Per completare l’acquisto al prezzo promozionale di 48,90 euro (compresa spedizione) non bisogna fare altro che aggiungere il prodotto al proprio carrello. A tutto il resto ci pensa Amazon.