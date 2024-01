Il computer desktop Huawei MateStation S è scontato di oltre 120€

Il MateStation S di Huawei è un computer desktop dal look davvero gradevole e anche abbastanza compatto nelle dimensioni. Il design però non è tutto: il PC arriva infatti con una scheda molto valida (AMD Ryzen 5, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD) e costa – oggi, grazie allo sconto del 25% – solo 374 euro, spedizione compresa.

Il computer desktop di Huawei ha un costo contenuto e garantisce buone prestazioni, anche in termini di produttività

Il MateStation S è un computer desktop compatto e potente, ideale per un uso domestico o professionale. Come già anticipato, è dotato di un processore AMD Ryzen 5 4600G, una scheda grafica integrata AMD Radeon, 8 GB di RAM DDR4 3200 Hz e un SSD NVMe M.2 da 256 GB.

Il processore Ryzen 5 4600G è in grado di fornire prestazioni fluide e reattive per le attività quotidiane, come la navigazione web, l’utilizzo della suite Office e la visione di video. La scheda grafica integrata Radeon è in grado di gestire anche attività più impegnative, come l’editing di foto e video e la riproduzione di videogiochi in Full HD.

Restando in ambito performance, gli 8GB di RAM assicurano un multitasking fluido, mentre l’SSD da 256 GB garantisce tempi di caricamento rapidi. Il computer è inoltre dotato di un’unità ottica DVD-RW, una porta USB-C, quattro porte USB-A, una porta HDMI, una porta DisplayPort e una porta Ethernet.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home, ma dovrebbe essere possibile anche installare Windows 11 (con tutte le sue novità legate all’intelligenza artificiale).

Con il suo design elegante e compatto e le prestazioni di livello, il MateStation S di Huawei rappresenta un’ottima scelta per coloro che cercano un PC desktop per uso domestico o professionale. La sa versatilità lo rendono assolutamente valido anche per gli studenti di tutte le età.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.