Computer HP All-in-One con display da 22", prezzaccio su Amazon (-7%)

Un gran computer desktop è quello che serve all’interno della propria casa, in modo da avere un’alternativa al proprio portatile di fiducia. Se ci stavate pensando, oggi Amazon accorre in vostro aiuto con una soluzione davvero eccezionale, ovvero ovvero un prodotto all-in-one. Si tratta del PC HP da 22″ di ampiezza, che non necessita di un case con componenti hardware all’interno.

Il prodotto arriva infatti con il solo schermo che sul retro, all’interno della scocca, conterrà anche i vari componenti. Sulla scrivania avrete praticamente solo il display, la tastiera e il mouse, riducendo l’ingombro al minimo senza rinunciare alle ottime prestazioni.

Grazie ad un ulteriore sconto del 7% per queste feste di Natale, il computer HP costa oggi solo 399,99 €. Amazon concede due anni di garanzia e la spedizione rapida entro domani 21 dicembre.

Ecco il computer di HP che non ingombra, le specifiche tecniche

Oltre al fattore estetico, di grande rilievo viste le linee moderne di questo computer di HP, c’è quello tecnico. A bordo di questo prodotto gli utenti troveranno un processore Intel Celeron J4025, anche se a smuovere il tutto in termini di velocità ci penserà il perfetto connubio tra RAM ed SSD per l’archiviazione, rispettivamente da 8 e 256 GB.

Per quanto riguarda il display, si tratta di un’unità da 22″ con risoluzione in full HD. L’audio è integrato con degli speaker da 2W.

In definitiva, un acquisto del genere potrebbe rivelarsi utile soprattutto per chi non ha troppo spazio sulla scrivania. Avere uno schermo così ampio e dotato di un design così moderno, sarà ottimo anche dal punto di vista estetico, di vero e proprio impatto sull’arredamento. Il computer di HP oggi costa 399,99 € grazie al 7% di sconto, con la spedizione assicurata entro domani a casa vostra.

