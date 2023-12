Computer HP All-in-One da 24" in sconto e in esclusiva su Amazon (-5%)

Che ne direste di un computer All-in-One come soluzione desktop? Ecco l’HP da 24″ pronto a giungere in vostro aiuto con le sue splendide caratteristiche.

Su Amazon il dispositivo, oggetto già di recente di un corposo sconto, ne riceve uno ulteriore del 5%: costerà solo 549,99 €.

Il computer fisso di HP è in sconto, ecco le sue caratteristiche tecniche

Dotato di ottime caratteristiche tecniche, questo computer merita un approfondimento prima di tutto sulla sua estetica. L’All-in-One di HP è un prodotto davvero efficace in merito alle soluzioni desktop, con gli utenti che non possono esserne che contenti. Si tratta di un dispositivo che non ha un case esterno da poggiare da qualche parte sulla scrivania, per cui occupa meno spazio.

Si tratta solo ed esclusivamente di un monitor, al quale andranno collegati necessariamente mouse e tastiera. Tutto è contenuto al suo interno per quanto riguarda l’hardware, ma prima ancora di arrivarci, ecco un bellissimo schermo da 24″ dotato di risoluzione full HD a 1920 × 1080p.

Passando adesso a quelle che sono le specifiche tecniche all’interno, c’è innanzitutto un processore AMD Ryzen 3 5300U, con frequenza fino a 3,8GHz. Il tutto è supportato da una memoria RAM da 8 GB e da una memoria interna SSD da 512 GB. Oltre a questo ricordiamo che integrata una webcam HP True Vision HD, così come le casse da 2W.

Il computer HP All-in-One oggi presente su Amazon è davvero una bomba e lo dimostrano le sue specifiche. È chiaro che si tratta di un modello esclusivo, che non troverete da nessun altra parte in questa colorazione nera. Il suo prezzo di vendita scende del 5% e si ferma a 549,99 € con spedizione veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.