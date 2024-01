Computer portatile con 512 GB di SSD e 16 GB di RAM sotto i 280 €

Il computer portatile oggi in sconto su Amazon è realizzato da ACEMAGIC ed è da 15,6″ di ampiezza. Le sue specifiche sono davvero ori niente male, così come il prezzo.

Il prodotto costa oggi solo 279 € siccome c’è un coupon da 80 € da attivare in pagina. La spedizione è prevista entro domani.

Il computer di ACEMAGIC costa meno del solito, le specifiche tecniche

Un computer portatile da 15,6″ di ampiezza per quanto riguarda lo schermo è sempre ben accetto. Questo dispositivo vanta inoltre una risoluzione in full HD, in modo da riprodurre al meglio ogni contenuto. Passando alle specifiche hardware, c’è un processore Intel N95 che arriva fino a 3,4 Ghz insieme a 16 GB di memoria RAM. Per quanto concerne la memoria interna c’è un SSD da 512 GB.

Oltre a questo gli utenti possono contare su un design molto sottile e ben realizzato, con una tastiera a corsa corta molto comoda

Le caratteristiche tecniche di questo computer vengono ulteriormente implementate dalla grande connettività. Il prodotto infatti presenta il Wi-Fi a doppia banda, delle porte USB-C, HDMI e anche un’ottima webcam in alta definizione per le videochiamate. Oltre a tutto ciò, bisogna ricordare che si tratta di un prodotto con un’ottima autonomia.

Non bisogna esitare dunque: acquistate questo computer che si trova in offerta a tempo su Amazon. Quando si parla di offerte di questo genere, il rischio di perderle è davvero sensibile; di solito infatti durano poco, o almeno fino ad esaurimento scorte. Il computer portatile di oggi è quindi una vera occasione, soprattutto grazie al prezzo di vendita messo a disposizione su Amazon.

Grazie ad un coupon di 80 €, gli utenti potranno vedere il vecchio prezzo di 359 € scendere a soli 279 € con due anni di garanzia. Basterà attendere fino a domani per avere il prodotto direttamente a casa.

