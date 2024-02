Computer portatile HP CROLLA a 200 EURO su Amazon

Torna finalmente in sconto un computer portatile di uno dei marchi leader del mondo dell’elettronica, ovvero HP. Il suo Chromebook oggi su Amazon costa meno del solito e porta con sé le solite caratteristiche all’apparenza basilari ma eccezionali se rapportate al sistema operativo ChromeOS.

Complice l’offerta a tempo che diminuisce il prezzo finale del 15%, ecco un costo totale di soli 229,99 €, praticamente un regalo. Oltre a questo ci sono due anni di garanzia disponibili e c’è anche la spedizione veloce entro due giorni.

L’HP Chromebook è velocissimo, ha anche un display da 14″

La scocca è quella tipica che ha reso nota casa HP, fatta di materiali resistenti e di linee molto gradevoli a primo impatto. Il Chromebook 14a è fenomenale esteticamente ed è anche leggero, per cui il suo punto di forza è la trasportabilità.

L’altro punto di forza sta nella caratteristiche hardware che sono capeggiate da un processore Intel Celeron N4120. Di fianco c’è una memoria RAM da 4 GB insieme ad una memoria interna da 64 GB eMMC.

Con un computer di questo genere non ci sono strade non percorribili. Il Chromebook può essere utilizzato per lavoro così come per studiare o per divertirsi sul web. Il punto focale di questo notebook di HP è infatti la grande versatilità. Lo schermo è abbastanza grande ma soprattutto i componenti sono perfetti per il sistema operativo ChromeOS, che sarà una scheggia vista la sua leggerezza.

Grazie all’offerta a tempo che oggi Amazon rende disponibile per tutti, il prezzo scende del 15% e si ferma a soli 229,99 €. Sono due gli anni di garanzia che sono disponibili e c’è anche la spedizione entro dopodomani.

