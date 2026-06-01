Computex 2026: tutte le mosse Intel attese tra Xeon e Nova Lake

Intel si presenta al Computex 2026 di Taipei in una fase particolarmente delicata della propria storia recente.

L’azienda sta cercando di consolidare il rilancio avviato con le nuove architetture client e con la strategia produttiva basata sul nodo Intel 18A, mentre la concorrenza di NVIDIA, AMD e Qualcomm continua ad aumentare su tutti i fronti.

La keynote guidata dal CEO Lip-Bu Tan dovrebbe offrire indicazioni concrete sul futuro dei processori consumer, sui server e sulle ambizioni nel settore AI. I fronti aperti sono molti e il Computex arriva al momento giusto per chiarire la roadmap.

Hardware su più fronti: handheld, server e notebook

Uno dei prodotti più attesi è il nuovo Intel Arc G3, una famiglia di SoC sviluppata specificamente per i dispositivi handheld gaming.

Le varianti Arc G3 e Arc G3 Extreme derivano dall’architettura Panther Lake e integrano configurazioni a 14 core con GPU integrata basata su architettura Xe3, fino a 12 Xe Core nel modello più avanzato.

Aziende come MSI, Acer e OneXPlayer starebbero già preparando dispositivi basati sulla piattaforma G3 Extreme, con l’obiettivo di contrastare il dominio della serie AMD Ryzen Z2 nel mercato delle console Windows portatili.

Sul fronte server, Intel ha già confermato l’avvio della produzione di massa degli Xeon 6+ Clearwater Forest, piattaforma che utilizza il processo produttivo 18A e introduce tecnologie come RibbonFET, PowerVia, EMIB 2.5D e Foveros Direct 3D.

Completa il quadro Wildcat Lake, piattaforma per notebook entry level e mini PC a basso consumo. Già apparsa in alcuni prodotti asiatici, potrebbe ricevere al Computex una diffusione più ampia attraverso partner globali. Il posizionamento punta su leggerezza, autonomia elevata e costi contenuti, con configurazioni già apparse sotto la soglia dei 500 dollari in alcuni mercati, in risposta diretta alla pressione dei notebook ARM basati su Snapdragon.

Da tenere d’occhio anche Nova Lake, la futura generazione di CPU desktop. Intel non ha ancora divulgato dettagli ufficiali, ma le indiscrezioni parlano di configurazioni fino a 52 core nei modelli di fascia alta, TDP fino a 175 watt e GPU integrata che combinerebbe tecnologie Xe3 e Xe3P. Il Computex potrebbe essere l’occasione per una prima presentazione della roadmap, senza necessariamente un lancio commerciale immediato.

L’Intelligenza Artificiale al centro della keynote

Anche se l’hardware consumer attirerà molta attenzione, il messaggio principale della keynote dovrebbe ruotare attorno all’Intelligenza Artificiale.

Intel ha già anticipato che il proprio intervento si concentrerà sulla “next era of AI-driven computing“, con focus su client AI, edge computing, cloud e data center. L’azienda sta cercando di affermare il ruolo della CPU come elemento centrale nei sistemi AI moderni, in contrapposizione alla narrativa degli ultimi anni dominata quasi esclusivamente dalle GPU di NVIDIA.

Nel materiale preliminare diffuso prima dell’evento, Intel ha sottolineato l’architettura x86 come base installata più ampia del mercato e componente essenziale per orchestrare acceleratori, modelli AI e infrastrutture distribuite.

Un Computex decisivo per la nuova Intel

La presenza di Lip-Bu Tan sul palco assume un significato preciso.

Dopo il cambio di leadership e le difficoltà degli ultimi anni, il Computex 2026 è l’occasione per mostrare una roadmap più definita e una gamma di prodotti più ampia. Tra handheld gaming, server AI, notebook economici e CPU desktop di nuova generazione, Intel ha la possibilità di presentarsi in modo più aggressivo e diversificato.

Molto dipenderà però dalla capacità di tradurre le anticipazioni tecniche in prodotti realmente competitivi, mentre NVIDIA continua a dominare il dibattito sull’AI e AMD mantiene posizioni forti nel segmento consumer ad alte prestazioni.