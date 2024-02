Con 150 EURO il Realme C67 è lo smartphone MIGLIORE di Amazon

Il Realme C67 è in sconto oggi su Amazon con il suo bellissimo design e con le sue specifiche nettamente superiori alla concorrenza.

Questo smartphone, acquistato da migliaia di utenti nelle ultime ore, vanta un’ottima autonomia, un gran comparto fotografico e soprattutto hardware. Il suo prezzo, con il 18% di sconto, tocca i 159,99 €.

Il Realme C67 ha doppia fotocamera è un processore Snapdragon

Non c’è veramente nulla da dire di fronte a questo smartphone: è bellissimo esteticamente ed è super funzionale grazie alle sue caratteristiche tecniche. Il Realme C67 è veramente ben costruito, a partire dagli angoli che garantiscono una presa eccezionale.

Il motivo principale per portarlo a casa sta nel suo hardware, basato su 128 GB di memoria interna, 6 GB di memoria RAM e su un processore Snapdragon 685. Sembra di avere tra le mani un vero top di gamma. La fotocamera è un punto in più, il vero selling-point: è doppia e con ben 108 MP di risoluzione. Nessun problema anche per quanto riguarda l’autonomia visto che ha una durata infinita con i suoi 5000 mAh.

Sono molte dunque le motivazioni utili per acquistare questo spettacolare smartphone. Il Realme C67 è in grado di unire design e qualità, oltre ad un prezzo bassissimo che lo rende un vero best-buy. È comodo da maneggiare, utilissimo per le attività multimediali e dura tantissimo con la sua super batteria.

Chi non vuole spendere troppo avendo comunque tutto a propria disposizione, non può non valutare l’acquisto di questo prodotto. Oggi il suo prezzo in sconto del 18% tocca una cifra straordinaria: soli 159,99 €. Arriverà a casa vostra già a partire da dopodomani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.