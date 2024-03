Con 20 EURO compri le CUFFIE di Philips: hanno 29 ore di autonomia

L’offerta di oggi è di quelle da prendere al volo siccome probabilmente non tornerà nei prossimi mesi: le cuffie wireless on-ear di Philips sono in promo. Grazie alle offerte di primavera che saranno in vigore fino alla mezzanotte di oggi, c’è un prezzo straordinario.

Oltre al costo effettivo, ci sono da valutare tante specifiche di queste cuffie che sono state acquistate da centinaia di utenti in questi ultimi 20 giorni. Philips ha deciso di dotare il suo prodotto di tanto comfort, la giusta potenza e anche tanta autonomia, tutti aspetti fondamentali quando si vuole ascoltare la musica.

Tornando al prezzo di vendita, oggi c’è un ulteriore calo del 12% che comporta un costo finale di 21,99 € compresi di due anni di garanzia e spedizione in un giorno.

Le cuffie di Philips costano 21 € su Amazon, mancano poche ore

La vera peculiarità di queste cuffie di Philips che sono totalmente wireless e che offrono una spiccata autonomia, sta nella potenza. Il prodotto offre infatti dei bassi molto profondi e intensi, anche grazie al pulsante Bass Boost che ne incrementa la potenza. Passando all’autonomia, si arriva addirittura a 29 ore di ascolto, praticamente un’infinità.

Un altro punto di forza consiste nel comfort, siccome il design è pieghevole e l’archetto imbottito. I cuscinetti che si poggiano sulle orecchie sono realizzati con un ottimo materiale in modo da isolare e da non affaticare.

Grazie alle offerte di primavera, oggi Amazon può offrire le cuffie di Philips con uno sconto del 12% e con un prezzo totale di 21,99 €. La spedizione arriva in un solo giorno a casa.