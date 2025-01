Con Android 16 arriva la modalità triplo split-screen per tablet?

Con l’uscita di Android 16, i tablet che si affidano a questo sistema operativo sembrano voler sfidare iPad, proponendo una nuova e interessante funzione.

A quanto pare, Google sta lavorando per creare un sistema multitasking che fornirà agli utenti un triplo split-screen. Questa funzionalità potrebbe essere ispirata a OnePlus Open Canvas, che permette di eseguire in contemporanea tre app distinte, con due preponderanti in termine di spazio occupato sul display.

Mishaal Rahman di Android Authority ha esaminato l’anteprima per sviluppatori di Android 16, individuando una porzioni di codice in cui si fa riferimento a un non meglio precisato “flexible split-screen mode” (traducibile in modalità schermo diviso flessibile). La funzionalità è ancora incompleta e non accessibile, ma appare comunque un chiaro indizio delle intenzioni di Google e dei suoi sviluppatori.

Triplo split-screen con Android 16? Potrebbe ricordare Open Canvas di OnePlus

La nuova modalità triplo split-screen potrebbe essere la soluzione ideale per gestire in contemporanea più app Android, aprendo scenari interessanti anche per quanto riguarda la modalità finestra desktop introdotta con Android 15.

Il sistema OnePlus Open Canvas è stata una novità apprezzata dall’utenza, sin dalla sua prima apparizione con il foldable OnePlus Open nel 2023. Il tutto si basa su un layout a carosello, con due app a schermo e con la possibilità di scorrere verso la terza con il semplice tocco di un dito.

La modalità finestra desktop di Google richiede una configurazione più complessa e sembra pensata per display simili a quelli proposti in ambiente desktop. Il triplo split-screen avrebbe grandi difficoltà a funzionare su uno schermo di telefono piccolo, quindi si può solo supporre che Google la intenda per l’uso con smartphone foldable o tablet.