Presto sarà lanciato il primo smartphone tri-foldable al mondo (e non sarà Samsung)

Dopo la diffusione sempre maggiore dei telefoni pieghevoli, grazie al progredire della tecnologia, potremmo presto trovarci tra le mani uno smartphone “tri-foldable“, ovvero piegabile in tre parti.

Se l’idea di creare dispositivi di questo tempo non è del tutto nuova, la prima compagnia a muovere un passo decisivo in questa direzione potrebbe essere Samsung. Un altro possibile produttore che sta lavorando a un progetto in questo contesto, ovvero Huawei, starebbe però bruciando sul tempo la compagnia coreana.

Secondo quanto riportato dall’informatore Bad Review Emperor di Weibo e come poi riportato dal sito Huawei Central, il produttore cinese avrebbe effettuato dei test soddisfacenti su alcuni prototipi di dispositivi tri-foldable per quanto riguarda durata e resistenza del display.

Vista la particolare struttura dei telefoni pieghevoli, questo aspetto è di primaria importanza per poter contare su prodotti realmente validi. Stando a quanto trapelato, l’innovativo telefono di Huawei debutterà sul mercato con un meccanismo “inside-out” e con un design a doppia cerniera.

Smartphone tri-foldable: tempistiche e prezzi dei dispositivi

Bad Review Emperor ha fatto anche sapere che lo smartphone Huawei potrebbe far girare il sistema operativo HarmonyOS Next, con la capacità di eseguire applicazioni in modo simile a quanto avviene su un PC. Di fatto, il tri-foldable dovrebbe risultare un anello di congiunzione tra i dispositivi mobile e i computer domestici.

Nonostante le premesse per un sorpasso del produttore cinese nei confronti di Samsung, resta un aspetto da non sottovalutare. I prodotti di Huawei restano vietati negli Stati Uniti, con Samsung che mantiene dunque un vantaggio strategico in un mercato dal potenziale enorme.

Intanto, per quanto riguarda le tempistiche, è ancora tutto avvolto da un fitto alone di mistero. Tempo fa l’analista specializzato in display Ross Young dichiarò che il primo modello tri-foldable sarebbe stato lanciato da Huawei a fine 2023, salvo poi posticipare alla fine del 2024. Durante un’intervista, il dirigente senior di Huawei Richard Yu Chengdong ha lasciato intendere che il lancio potrebbe essere abbastanza vicino.

Altro aspetto da considerare è quello del costo. Se i foldable di livello hanno un prezzo notevole, è facile intuire come i dispositivi dotati di una struttura così avanzata risulteranno ancora più costosi. Riguardo dati più concreti è necessario avere qualche indicazione, anche vaga, per quanto riguarda le specifiche tecniche degli smartphone in questione.