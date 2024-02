Con lo sconto di 220 euro, l’affare del giorno è assicurato. Il protagonista della promo è il notebook ASUS Vivobook GO con display da 15,6″, processore AMD Ryzen 5 7520U, 8GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD. Il costo? Solo 479 euro, spedizione compresa.

Un notebook leggero e versatile per la produttività quotidiana: il laptop ASUS con Ryzen 5 è scontato di oltre 200€

L’ASUS Vivobook GO E1504FA#B0BS42ZY63 (questo il nome completo del modello in offerta) è un notebook versatile e ideale per studenti, professionisti e chiunque necessiti di un dispositivo affidabile per la produttività quotidiana.

Con un design compatto e leggero, un processore AMD Ryzen 5 7520U, 8GB di RAM e 512GB di SSSD, questo notebook offre prestazioni fluide e reattive per gestire qualsiasi attività, dal multitasking al browsing web, all’intrattenimento.

Il laptop è alimentato da un processore AMD Ryzen 5 7520U con scheda grafica AMD Radeon Graphics, che offre prestazioni affidabili per gestire le attività quotidiane con facilità. Il notebook è inoltre dotato di 8 GB di RAM DDR4 per un multitasking efficiente e di un SSD PCIe NVMe da 512 GB per un avvio rapido e un caricamento veloce delle applicazioni.

La batteria a lunga durata offre fino a 7 ore di autonomia, consentendoti di lavorare o divertirti per un’intera giornata senza dover ricaricare il dispositivo. La tastiera è completa dei tasti funzione e del tastierino numerico e garantisce una digitazione confortevole, mentre il touchpad multi-touch con gesture intuitive rende la navigazione facile e veloce.

Il Vivobook GO di ASUS è dotato di una connettività completa, che include Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB-C, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0 e HDMI. Questo permette di collegare il notebook a una varietà di periferiche, display e dispositivi esterni.

Il notebook, infine, viene fornito con Windows 11 Home S preinstallato, offrendo una vasta gamma di applicazioni e software per la produttività, la creatività e l’intrattenimento.