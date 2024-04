Con Credem Link ottieni fino a 100 Euro in buoni Amazon

Credem Banca offre un’opportunità davvero interessante per cominciare a gestire i tuoi soldi in modo pratico e conveniente. Con Credem Link, il conto corrente online senza spese, avrai accesso a diversi vantaggi e, in aggiunta, potrai ottenere fino a 100 Euro in buoni Amazon per i tuoi acquisti sul web.

Il nostro consiglio è quello di affrettarti e cogliere questa opportunità quanto prima. Solo aprendo il conto corrente con Credem Link entro il 30 aprile, infatti, potrai avere l’opportunità di ricevere i buoni Amazon. Vediamo, ora, qual è il funzionamento della promozione e tutti i benefici che questa soluzione comporta.

Qual è il funzionamento della promozione?

I passaggi sono solo tre. Apri un conto Credem Link entro il 30 aprile 2024 usando il codice promo CREDEM100. Effettua almeno 200€ di spese ogni mese con la tua carta di debito Credemcard dal 1° maggio al 31 agosto 2024. Riceverai un buono regalo Amazon.it da 25€ per ogni tranche di spesa di 200€, fino a un massimo di quattro buoni per un totale di 100 Euro.

Perché optare per Credem Link?

Nessuna spesa: il conto è completamente gratuito, senza canone annuo, commissioni gestionali o addebiti sul conto. Carta di debito Mastercard inclusa: puoi prelevare denaro e fare acquisti in tutto il mondo. App Credem Link: ti permette di gestire facilmente e intuitivamente il tuo conto da smartphone o tablet. Servizi online avanzati: bonifici, pagamenti F24, ricariche telefoniche e molto altro. La tua sicurezza è priorità: i tuoi dati e le transazioni sono sempre protetti con i migliori sistemi di sicurezza disponibili.

Ma non finisce qui, perché con Credem Link puoi attivare i servizi di Alert SMS e Alert Email per essere sempre aggiornato sui movimenti del tuo conto, ma anche domiciliare le tue utenze, attivare l’addebito automatico delle bollette, depositare assegni online direttamente tramite l’app e aprire un conto deposito vincolato per mettere da parte i tuoi risparmi.