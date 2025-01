Con Fastweb fibra ultraveloce e linea mobile insieme a soli 31,90€ al mese

Fastweb propone un’offerta imperdibile che combina fibra ultraveloce e connessione mobile a un prezzo incredibile: soli 31,90€ al mese. Questa proposta rappresenta una soluzione ideale per chi cerca una connessione performante sia a casa sia in mobilità, con un occhio di riguardo al risparmio. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i vantaggi di questa promo.

Fibra ultraveloce per la tua casa e connessione 5G mobile: l’offerta di Fastweb

Con la fibra ottica di Fastweb, puoi godere di una connessione stabile e velocissima, ideale per streaming in alta definizione, gaming online e smart working. La rete è progettata per offrire una velocità fino a 2,5 Gbps, garantendo prestazioni elevate in ogni angolo della casa.

Oltre alla velocità, Fastweb si distingue per la trasparenza e l’assenza di costi nascosti: il modem Box NeXXt One con Wi-Fi di ultima generazione è incluso nell’offerta e l’attivazione è gratuita, permettendoti di iniziare a utilizzare i servizi senza preoccupazioni aggiuntive.

La componente mobile dell’offerta include una SIM con minuti e SMS illimitati, ma soprattutto 150 GB di traffico dati, garantendo un’esperienza completa anche in movimento. Con Fastweb Mobile, puoi navigare in 5G dove disponibile, usufruendo di una connessione veloce e stabile ovunque ti trovi. Inclusi ci sono anche 11 GB di navigazione in roaming.

Da menzionare infine i corsi della Fastweb Digital Academy, la scuola per le nuove professioni digitali fondata nel 2016 e che ha recentemente tagliato il traguardo dei 500mila partecipanti.

A soli 31,90€ al mese, questa proposta combinata di Fastweb ti permette di risparmiare senza rinunciare alla qualità. È l’occasione perfetta per chi desidera una soluzione completa per la connettività, con un unico abbonamento che copre tutte le esigenze, sia a casa che fuori.

Scopri tutti i dettagli e attiva subito l’offerta visitando il sito ufficiale di Fastweb.