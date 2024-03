Non c’è modo migliore di questo per iniziare la settimana. Gli AirPods di 3ª generazione (in questo caso con custodia Lightning) sono proposti in offerta su Amazon a soli 159 euro (anziché 199 euro) e la spedizione è inclusa nel prezzo. In termini di rapporto qualità-prezzo, sono i migliori auricolari Bluetooth da abbinare ad iPhone, iPad e Mac.

AirPods 3ª generazione: un’esperienza audio senza precedenti a soli 159€

Come tutti gli altri gadget dell’azienda di Cupertino, anche questi auricolari Bluetooth si inseriscono alla perfezione con l’ecosistema Apple e, in più in particolare, con gli iPhone. Basta un semplice gesto (quello dell’apertura del case) per abbinare gli auricolari allo smartphone (ma anche iPad e Mac) per dare il via all’ascolto.

Esteticamente, fatta eccezione per l’assenza del copriauricolare in silicone, prendono in prestito il design dagli AirPods Pro. E lo stesso vale per la custodia di ricarica (Lightning in questo caso), con un form-factor più moderno e le solite linee morbide.

Design a parte, gli auricolari wireless di Apple del 2021 vantano una scheda tecnica di assoluto rilievo. Per l’utente finale sono infatti una goduria l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa (per un suono tridimensionale), l’equalizzazione adattiva (che calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio), e il sensore di pressione per controllare musica e telefonate.

Nel lungo elenco noto anche come “scheda tecnica” figurano poi il supporto ai comandi vocali, la resistenza ad acqua e sudore, un’autonomia di 6 ore con una sola ricarica e i comandi touch tramite i sensori di pressione. Concludo segnalandoti che – in pieno stile Apple – l’abbinamento è incredibilmente semplice: la sincronizzazione con iPhone, iPad e Mac è istantanea.